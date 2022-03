Ουκρανία: Οι Ρώσοι επιτίθενται από αέρα και θάλασσα στην Οδησσό

Όλα όσα συνέβησαν σήμερα στην Οδησσό και άλλες πόλεις του ουκρανικού Νότου/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (15/3/22)

Ο επόμενος στόχος των Ρώσων φαίνεται πως είναι να καταλάβουν την Οδησσό, καθώς πλέον τη χτυπούν με χερσαίες, εναέριες αλλά και παραθαλάσσιες δυνάμεις.

Σύμφωνα με ενημέρωση που έκανε ο Ουκρανός στρατιωτικός περιφερειακός διοικητής Μαξίμ Μαρτσένκο, τα ρωσικά πλοία αλλά και αεροσκάφη, ήδη άνοιξαν πυρ στα παράλια της Οδησσού προς τα δυτικά της πόλης με τουλάχιστον 90 οβίδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο είναι το εξής: τα πλοία βομβαρδίζουν την ακτή για να απωθήσουν ουκρανικά στρατεύματα, ώστε οι δυνάμεις του ρωσικού μηχανικού και οι ναρκαλιευτές των ρωσικών στρατευμάτων να εκκαθαρίσουν σημαντικό μέρος της ακτής τη νύχτα που έχει νάρκες και κάποια στιγμή άμεσα να γίνει η απόβαση των Ρωσικών στρατευμάτων με ασφάλεια.

Η απόβαση γίνεται πάντα σε ακτές και όχι σε λιμάνια. Παράλληλα, ρωσικές μονάδες αλεξιπτωτιστών που θα μεταφερθούν με ελικόπτερα μεταφοράς προσωπικού και μεταγωγικά αεροσκάφη από την Κριμαία, ετοιμάζονται να πέσουν στα περίχωρα της πόλης της Οδησσού, για να περικυκλώσουν την πόλη από ξηράς, κόβοντας όλες τις χερσαίες προσβάσεις ανεφοδιασμού.

«Δεν μπορούμε πια να εγγυηθούμε την ασφάλεια κανενός», ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης.

Την ίδια ώρα, σοκ προκαλεί ένα βίντεο που δημοσίευσε η ουκρανική πλευρά από τη Μαριούπολη, κατά το οποίο ένα ρωσικό τανκ φαίνεται να ανοίγει πυρ κατά περαστικού.

Another proof of the genocide in #Mariupol



The occupiers fired from a tank at a man pic.twitter.com/Jce7njhmcc