Ουκρανία διαπραγματεύσεις: Για πρώτη φορά «υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού»

Όλες οι εξελίξεις από τις μάχες στο Κίεβο/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (15/3/22)

Για πρώτη φορά, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών ανοίγουν ένα «παράθυρο αισιοδοξίας» κατά την 20η μέρα του πολέμου.

Πριν από λίγο, έληξε ο σημερινός γύρος των συνομιλιών με την ουκρανική κυβέρνηση να ανακοινώνει πως η στάση του Κρεμλίνου έχει αλλάξει και δεν είναι τόσο σκληρή όσο στο ξεκίνημα του πολέμου. Μάλιστα, χαρακτηρίζει τις τελευταίες συνομιλίες ως «εποικοδομητικές».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «στους πρώτους γύρους συνομιλιών η Ρωσία δεν άκουγε καν τις θέσεις της Ουκρανίας. Αντί αυτού, έθετε μόνιμα τελεσίγραφα για παράδοση της χώρας και του στρατού».

Ωστόσο, σήμερα, «η Ρωσία έχει αλλάξει αυτούς τους τόνους. Οι Ουκρανοί αντιπρόσωποι στις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών είναι πλέον συγκρατημένα αισιόδοξοι για μια μελλοντική συμφωνία». Η ανακοίνωση καταλήγει σε αυτό που αποτελεί και αίτημα του Ουκρανού προέδρου:

«Ένα καλό αποτέλεσμα από τις συνομιλίες μπορεί να επέλθει μόνο όταν συναντηθούν οι δύο ηγέτες, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Βλαντίμιρ Πούτιν».

Με ανάρτησή του στο twitter, o σύμβουλος του προεδρικού γραφείου της Ουκρανίας, Μιχαήλ Ποντόλιακ, δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν αύριο, σχολιάζοντας τη σημερινή διαδικασία ως ιδιαίτερα δύσκολη και περίπλοκη.

We'll continue tomorrow. A very difficult and viscous negotiation process. There are fundamental contradictions. But there is certainly room for compromise. During the break, work in subgroups will be continued...