Ουκρανία: Εικόνες Αποκάλυψης - Οι Ρώσοι ισοπέδωσαν την πόλη Ακτίρκα

Ρεπορτάζ της απεσταλμένης του Star στην Ουκρανία, Λευκής Γεωργάκη στο χωριό Στογιάνκα, έξω από το Ιρπίν - Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (11/3)

Κρανίου τόπος η ουκρανική πόλη Ακτίρκα (Okhtyrka), μετά την ισοπέδωσή της από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Οι εικόνες από drone δείχνει το μέγεθος της καταστροφής.

Καμένη γη, ισοπεδωμένες περιουσίες, καπνός και τέφρα. Αυτή είναι η εικόνα της Ακτίρκα, μετά την χθεσινοβραδινή επίθεση. Σύμφωνα με το ukrinform, στόχος των ρωσικών πυρών ήταν ιδιωτικά κτίρια, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις αμάχους.

Another city destroyed by Russian strikes: Okhtyrka has been under contant Russian bombardment. Drone footage show large scale destruction. pic.twitter.com/SYFFqOzTQy