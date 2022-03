Ουκρανία: Χτύπησαν πολυκατοικίες και σταθμό του μετρό στο Κίεβο

Ρωσικά πυρά έπληξαν σήμερα το πρωί τουλάχιστον δύο τομείς του Κιέβου, όπου βρίσκονται κατοικίες, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Επίσης ρωσικά πυρά έπληξαν και σταθμό του μετρό πολύ κοντά στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς, την ώρα που οι μάχες γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, την οποία επιδιώκει να περικυκλώσει ο ρωσικός στρατός, δε σταματούν να κλιμακώνονται.

Πλήγμα σε δεκαπενταώροφη πολυκατοικία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους που ζούσαν σε αυτή, στη δυτική συνοικία Σβιάτοσιν, ανέφεραν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, ενώ προκάλεσε επίσης μεγάλη πυρκαγιά.

«Δύο άψυχα σώματα βρέθηκαν επιτόπου», κατά την ίδια πηγή, ενώ διασώθηκαν 27 άλλοι ένοικοι του κτιρίου.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανέφεραν, επίσης, μέσω Facebook ότι χτυπήθηκε εννιαώροφη πολυκατοικία σε βορειοδυτικό τομέα της ουκρανικής πρωτεύουσας, στη συνοικία Πόντιλ.

Προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα από πυροσβέστες. Ένα άτομο διακομίστηκε σε νοσοκομείο, πάντα σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, οι οποίες δε διευκρίνισαν τι είδους όπλο έπληξε το κτίριο.

Η έκρηξη έσπασε σχεδόν όλα τα παράθυρα του ακινήτου και όλων όσα βρίσκονται γύρω του, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, ο οποίος μετέβη επιτόπου. Αρκετοί κάτοικοι πέταγαν από τα παράθυρα των διαμερισμάτων τους γυαλιά και συντρίμμια.

Πολυκατοικία δέχθηκε πλήγμα από ρωσικά βομβαρδιστικά

Σε χωριστή ανακοίνωσή τους οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανέφεραν πως προκλήθηκε πυρκαγιά από ρωσικά πυρά σε σπίτι στη συνοικία Οσοκόρκι, στο νοτιοανατολικό τμήμα του Κιέβου. Το χτύπημα αυτό δεν προκάλεσε θύματα, κατά τις ίδιες πηγές.

Τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στο κέντρο του Κιέβου.

Η μία από αυτές σημειώθηκε στον σταθμό του μετρό Lukyanivska, πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης. Από την έκρηξη, καταστράφηκε ολοσχερώς ο σταθμός, αλλά και γραφεία και κτίρια που υπήρχαν στη γύρω περιοχή.

Δίπλα από τον σταθμό βρίσκεται κτίριο κυβερνητικού ενδιαφέροντος, στο οποίο υπάρχουν γραφεία εταιρείας που παράγει στρατιωτικό υλικό. Η στάση του μετρό είναι σε ευθεία γραμμή περίπου δύο χιλιόμετρα από την πλατεία Μαϊντάν στη καρδιά του Κιέβου. Χθες οι Ρώσοι είχαν ανακοινώσει ότι θα χτυπήσουν στρατιωτικά εργοστάσια και κάλεσαν τους εργαζόμενους να μην πηγαίνουν σε αυτά , καθως θεωρούνται πλέον επικίνδυνα σημεία.

Υπενθυμίζεται ότι το μετρό του Κιέβου έχει γίνει το καταφύγιο για χιλιάδες αμάχους, που έχουν σπεύσει σε αρκετούς σταθμούς για να προφυλαχθούν από τις ρωσικές βόμβες.

Η σφοδρότητα των μαχών γύρω από το Κίεβο έχει διπλασιαστεί τις τελευταίες ημέρες. Η ουκρανική πρωτεύουσα έχει περικυκλωθεί σχεδόν τελείως από τα ρωσικά στρατεύματα, είκοσι ημέρες αφού εισέβαλαν στη χώρα, την 24η Φεβρουαρίου. Οι μισοί και πλέον από τους 3 εκατ. κατοίκους της πόλης την έχουν εγκαταλείψει από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης.

Οι άμαχοι προσπαθούν να σωθούν από τα ρωσικά πυρά

Συγχρόνως, οι σειρήνες του συναγερμού ήχησαν τουλάχιστον δύο φορές στην Οδησσό μέσα σε λίγες ώρες.

Την ίδια ώρα αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο κατεστραμμένο πυρηνικό εργοστάσιο στο Τσερνόμπιλ.

Χθες η ουκρανική δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, Ukrenergo, ανέφερε πως η εγκατάσταση βασιζόταν σε γεννήτριες που δουλεύουν με πετρέλαιο ντίζελ, διότι το δίκτυο στην περιοχή υπέστη εκ νέου ζημιές.

Την ίδια ώρα αργά χθες το βράδυ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησής του με αυτή της Ρωσίας θα συνεχιστούν σήμερα.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ισοπεδώσει ολόκληρες πόλεις

Πρόσθεσε ότι συνομίλησε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ στο πλαίσιο της προσπάθειας να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, να υπάρξει «δίκαιη ειρήνη».

«Η αντιπροσωπεία μας εργάζεται για αυτό στις διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά», συνέχισε ο κ. Ζελένσκι. Τα πράγματα πήγαν «αρκετά καλά, μου είπαν. Αλλά θα δούμε», συμπλήρωσε, διευκρινίζοντας πως οι συνομιλίες «θα συνεχιστούν» σήμερα.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι μόνο οι επτά από τους δέκα ανθρωπιστικούς διαδρόμους που είχε συμφωνηθεί να ανοίξουν για να απομακρυνθούν οι άμαχοι από περιοχές όπου μαίνονται μάχες στην Ουκρανία λειτούργησαν. Περίπου 4.000 άνθρωποι έφυγαν και είναι πλέον ασφαλείς. Περίπου 2.000 έφυγαν από την περιφέρεια του Κιέβου.

Στη Μαριούπολη μαίνονται οι μάχες, με την πόλη να είναι εντελώς κατεστραμμένη

Η απομάκρυνση αμάχων από τη Μαριούπολη πρακτικά απέτυχε χθες, 19η ημέρα των εχθροπραξιών.

Οχηματοπομπή που μεταφέρει νερό και φάρμακα στην πολιορκημένη πόλη συνεχίζει να εμποδίζεται να περάσει. Οι ουκρανικές αρχές κατηγόρησαν εξάλλου τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πως άνοιξαν πυρ με ολμοβόλα εναντίον αυτοκινήτων που μετέφεραν αμάχους καθώς έφευγαν από την πόλη Γκοστομέλ, κοντά στο Κίεβο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μια γυναίκα και να τραυματιστούν δύο άνδρες. Η πληροφορία αυτή είναι αδύνατο να επιβεβαιωθεί με ανεξάρτητο τρόπο.

Δίχως τέλος είναι επίσης το σφυροκόπημα στο Χάρκοβο, όπως δήλωσε χθες ο δήμαρχος της πόλης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, που βρίσκεται στα βορειοανατολικά της χώρας, σφυροκοπείται ασταμάτητα από τις ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες βάλλουν εναντίον συνοικιών στο κέντρο της, προκαλώντας αδιευκρίνιστο αριθμό θυμάτων.

#Kharkiv was heavily shelled this night. It is the second most populous city in #Ukraine. pic.twitter.com/MUoj0xPI1z