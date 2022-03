«Νεκροί 23 άμαχοι στο Ντονέτσκ από ουκρανικό βομβαρδισμό» λέει η Μόσχα

Η Μαριούπολη αλλά και πολλές άλλες πόλεις φλέγονται/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star (14/3/22)

Η Μόσχα κατήγγειλε σήμερα ότι 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν από έναν ουκρανικό πύραυλο στην πόλη Ντονέτσκ , που ελέγχεται από φιλορώσους αυτονομιστές αντάρτες στην ανατολική Ουκρανία κατηγορώντας το Κίεβο για ένα «έγκλημα πολέμου».

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή, «τουλάχιστον 23 άμαχοι (...) μεταξύ των οποίων παιδιά σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν».

Ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ ανακοίνωσε τον θάνατο «20 ειρηνικών κατοίκων», προσθέτοντας ότι «28 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά, τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται».

Σύμφωνα με τον Κονασένκοφ, ο ουκρανικός στρατός εκτόξευσε έναν πύραυλο «Tochka-U» κατά κατοικημένης περιοχής στο Ντονέτσκ, μεγάλη βιομηχανική πόλη και αυτοαποκαλούμενη «πρωτεύουσα» του ομώνυμου φιλορωσικού αυτονομιστικού εδάφους.

Προηγούμενος απολογισμός, που δόθηκε το πρωί από το τοπικό «υπουργείο» Υγείας, έκανε λόγο για 16 νεκρούς και 23 τραυματίες.

«Η χρήση τέτοιων όπλων εναντίον μιας πόλης όπου δεν υπάρχει θέση βολής των ενόπλων δυνάμεων (...) αποτελεί ένα έγκλημα πολέμου», ανέφερε ο Κονασένκοφ σε ανακοίνωσή του.

Ο ουκρανικός στρατός διέψευσε κατηγορηματικά ότι εκτόξευσε πύραυλο κατά της πόλης. «Αυτός πρόκειται σίγουρα για έναν ρωσικό πύραυλο ή κάποιο άλλο είδος πυρομαχικών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού Λεονίντ Ματιούκιν σε συνέντευξη Τύπου.

Ερωτηθείς για τις αναφορές για μια ουκρανική επίθεση στο Ντονέτσκ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι πρόκειται για μια τραγωδία.

#Ukrainian forces fire Tochka-U ballistic missile at #Donetsk City centre — it was intercepted before it could hit, still 17 people dead, count may still rise.#war pic.twitter.com/aqwYGtSaoH