Ουκρανία: Τελείωσαν οι διαπραγματεύσεις - Ασαφές το αποτέλεσμα

Τελείωσαν οι διαπραγματεύσεις - Συνεχίζονται αύριο Τρίτη/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (14/3/22)

Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας διακόπηκαν και θα συνεχιστούν αύριο Τρίτη, ανέφερε ένας από τους διαπραγματευτές της Ουκρανίας στο Twitter.

A technical pause has been taken in the negotiations until tomorrow. For additional work in the working subgroups and clarification of individual definitions. Negotiations continue...