Shazam! Η οργή των Θεών: Δείτε την ταινία σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή στο Star

Μη χάσετε την κωμωδία δράσης Shazam! Η οργή των Θεών, απόψε Σάββατο 16 Αυγούστου στις 22:45 σε Α’ Τηλεοπτική Προβολή από το Star.

O έφηβος Μπίλι Μπάτσον, ο οποίος κάθε φορά που λέει τη μαγική λέξη «Shazam» μεταμορφώνεται στο ομώνυμο ενήλικο alter ego του, πρέπει να σταματήσει μια εκδικητική τριάδα αρχαίων θεών, που φτάνει στη Γη σε αναζήτηση της μαγείας, που τους έκλεψαν πριν από πολύ καιρό. Ο Shazam κι οι σύμμαχοί του μάχονται για τις υπερδυνάμεις τους, τις ζωές τους, αλλά και τη μοίρα του κόσμου, που βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο...

Η ταινία είναι βασισμένη στον ομώνυμο χαρακτήρα των DC Comics.

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Φ. Σάντμπεργκ

Παίζουν: Ζάκαρι Λεβί, Άσερ Έιντζελ, Έλεν Μίρεν, Άνταμ Μπρόντι, Λούσι Λιου, Ντζιμόν Χουνσού

