«Η Ρωσία δεν μπορεί να έχει τη δυνατότητα άσκησης βέτο στην Ουκρανία»

Κοινή δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών μετά τη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Pascal Bastien)
Συνάντηση Πούτιν - Τραμπ: Κοινή Δήλωση Ευρωπαίων Ηγετών
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κοινό ανακοινωθέν για τις εξελίξεις στον πόλεμο Ουκρανίας - Ρωσίας μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν εξέδωσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι μετά το τετ α τετ του Αμερικανού με τον Πούτιν

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Φινλανδίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, καθώς και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφορικά με τη συνάντηση που έλαβε χώρα στην Αλάσκα, μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Προέδρου της Ρωσίας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην κοινή δήλωσή τους, χαιρέτισαν τις προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου για τον τερματισμό της αιματοχυσίας στην Ουκρανία, παραθέτοντας δήλωσή του ότι «δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία», και τόνισαν ότι «όπως οραματίζεται ο Πρόεδρος Τραμπ, το επόμενο βήμα πρέπει τώρα να είναι περαιτέρω συνομιλίες που να περιλαμβάνουν τον Πρόεδρο Ζελένσκι, τον οποίο πρόκειται να συναντήσει σύντομα». 

Οι ηγέτες τονίζουν τη στήριξή τους σε μια τριμερή σύνοδο κορυφής, επισημαίνοντας πως «είμαστε επίσης έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Πρόεδρο Ζελένσκι προς μία τριμερή σύνοδο κορυφής με την υποστήριξη της Ευρώπης. Είμαστε σαφείς ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει ατσάλινες εγγυήσεις ασφαλείας για να μπορεί να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Χαιρετίζουμε τη δήλωση του Προέδρου Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι προετοιμασμένες να δώσουν εγγυήσεις ασφαλείας.

«Ο Συνασπισμός των Προθύμων είναι έτοιμος να διαδραματίσει ενεργό ρόλο. Δεν πρέπει να τεθούν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ή στη συνεργασία της με τρίτες χώρες. Η Ρωσία δεν μπορεί να έχει βέτο στην πορεία της Ουκρανίας προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ».

Τέλος, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, με τους εκπροσώπους των ευρωπαικών θεσμών εκφράζουν τη στήριξή τους στην Ουκρανία. «Η υποστήριξή μας προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε περισσότερα για να διατηρήσουμε την Ουκρανία ισχυρή, ώστε να επιτύχουμε τον τερματισμό των συγκρούσεων και μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Όσο συνεχίζεται η αιματοχυσία στην Ουκρανία, παραμένουμε έτοιμοι να διατηρήσουμε την πίεση προς τη Ρωσία. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις κυρώσεις και τα ευρύτερα οικονομικά μέτρα για να ασκήσουμε πίεση στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας μέχρι να υπάρξει δίκαιη και διαρκής ειρήνη. Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην αδιάκοπη αλληλεγγύη μας καθώς εργαζόμαστε προς μια ειρήνη που θα διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης», τονίζουν.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
