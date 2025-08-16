Σοφία Σεϊρλή: Φίλοι και συγγενείς είπαν το τελευταίο «αντίο» στην ηθοποιό

Όσοι βρέθηκαν στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε όλες τις φωτογραφίες από το τελευταίο «αντίο» στη Σοφία Σεϊρλή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η αγαπημένη ηθοποιός, Σοφία Σεϊρλή έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 10 Αυγούστου όταν πνίγηκε στους Φούρνους Κορσεών στο βορειοανατολικό Αιγαίο. 

Σοφία Σεϊρλή: Φίλοι και συγγενείς είπαν το τελευταίο «αντίο» στην ηθοποιό

Το πρωί του Σαββάτου 16 Αυγούστου, φίλοι και συγγενείς της σπουδαίας ηθοποιού βρέθηκαν στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας για να της πουν το τελευταίο «αντίο».

Σοφία Σεϊρλή: Δε θα αναπληρωθεί ο ρόλος της στη σειρά «Αύριο»

Σοφία Σεϊρλή: Στέλιος Μάινας & Κάτια Σπερελάκη

Σοφία Σεϊρλή: Στέλιος Μάινας & Κάτια Σπερελάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Σοφία Σεϊρλή: Γιώργος Καραμίχος 

Σοφία Σεϊρλή: Γιώργος Καραμίχος /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ανάμεσα στους ηθοποιούς ήταν ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του Κάτια Σπερελάκη, ο Γιώργος Καραμίχος, ο Άγγελος Μπούρας, η Δανάη Λουκάκη, ο Κώστας Μπερικόπουλος, ο Δημήτρης Τάρλοου κ.ά. 

Σοφία Σεϊρλή: Πνίγηκε την ίδια μέρα με τον γιο του Οδυσσέα Σταμούλη

Σοφία Σεϊρλή: Κώστας Μπερικόπουλος

Σοφία Σεϊρλή: Κώστας Μπερικόπουλος /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Σοφία Σεϊρλή: Άγγελος Μπούρας

Σοφία Σεϊρλή: Άγγελος Μπούρας /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Σοφία Σεϊρλή: Δανάη Λουκάκη

Σοφία Σεϊρλή: Δανάη Λουκάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Σοφία Σεϊρλή, επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση, κολυμπώντας από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, η άτυχη καλλιτέχνης παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα, ενώ κολυμπούσε στα ανοικτά. 

«Γιατί δε με άκουσες;»: Αντίο στη Σεϊρλή από την πρώην σύζυγο του Γαλανού

Σοφία Σεϊρλή: Δημήτρης Τάρλοου

Σοφία Σεϊρλή: Δημήτρης Τάρλοου /Φωτογραφία NDP Photo Agency
