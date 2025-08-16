Σοφία Σεϊρλή: Φίλοι και συγγενείς είπαν το τελευταίο «αντίο» στην ηθοποιό

Η αγαπημένη ηθοποιός, Σοφία Σεϊρλή έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 10 Αυγούστου όταν πνίγηκε στους Φούρνους Κορσεών στο βορειοανατολικό Αιγαίο.
Το πρωί του Σαββάτου 16 Αυγούστου, φίλοι και συγγενείς της σπουδαίας ηθοποιού βρέθηκαν στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας για να της πουν το τελευταίο «αντίο».
Ανάμεσα στους ηθοποιούς ήταν ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του Κάτια Σπερελάκη, ο Γιώργος Καραμίχος, ο Άγγελος Μπούρας, η Δανάη Λουκάκη, ο Κώστας Μπερικόπουλος, ο Δημήτρης Τάρλοου κ.ά.
Η Σοφία Σεϊρλή, επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση, κολυμπώντας από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, η άτυχη καλλιτέχνης παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα, ενώ κολυμπούσε στα ανοικτά.
