Σοφία Σεϊρλή: Δε θα αναπληρωθεί ο ρόλος της στη σειρά «Αύριο»

Η ανακοίνωση των δημιουργών

Συγκλονισμένος είναι ο καλλιτεχνικός κόσμος από τον θάνατο της Σοφίας Σεϊρλή, η οποία έχασε τη ζωή της στη θάλασσα την Κυριακή 10 Αυγούστου σε ηλικία 77 ετών.

Σοφία Σεϊρλή: Πνίγηκε την ίδια μέρα με τον γιο του Οδυσσέα Σταμούλη

Λίγες μέρες πριν τον απροσδόκητο χαμό της, η ηθοποιός είχε ολοκληρώσει τα γυρίσματα για τη νέα σειρα της ΕΡΤ με τίτλο «Αύριο», η οποία έμελλε να είναι η τηλευταία της δουλειά στην τηλεόραση. 

Σοφία Σεϊρλή: Το βιογραφικό, η καριέρα και η σχέση με τον Πικολί

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media ο παραγωγός και ο δημιουργός της μίνι σειράς 8 επεισοδίων ανακοίνωσαν πως δε θα προβούν σε αναπλήρωση του ρόλου της αδικοχαμένης ηθοποιού ως «ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη, στο ταλέντο και στην προσωπικότητά της».

«Η οικογένεια της Primavisione, ο Διονύσης Παναγιωτάκης και ο Γιώργος Γκικαπέππας αποχαιρετούν με μεγάλη θλίψη τη σπουδαία ηθοποιό Σοφία Σεϊρλή που έφυγε τόσο άδοξα από τη ζωή την Κυριακή 10 Αυγούστου αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στο θεατρικό και τηλεοπτικό στερέωμα. Παρά το γεγονός ότι η αγαπημένη Σοφία δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τα γυρίσματά της, ο δημιουργός και οι παραγωγοί της σειράς "Αύριο" δεν πρόκειται να προβούν σε αναπλήρωση του ρόλου της ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη, στο ταλέντο και στην προσωπικοτητά της.

Διονύσης Παναγιωτάκης, Γιώργος Γκικαπέππας», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
