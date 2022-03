Ουκρανία: «Έδειραν και εκτέλεσαν τον αδερφό μου» - Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Αγωνία για τους αμάχους στην Ουκρανία - Βίντεο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (9/3/22)

Σοκ και ανατριχίλα προκαλούν οι μαρτυρίες Ουκρανών αμάχων για τη φρίκη που βιώνουν στην εμπόλεμη ζώνη. Με αλλαγμένα ονόματα για ευνόητους λόγους, έκαναν λόγο στην εφημερίδα Guardian για φρικαλεότητες των Ρώσων στρατιωτών, οι οποίοι εκτελούν αμάχους στα χωριά Αντρίιβκα, Ντρούζνια, όπως καταγγέλλουν.

Ο Μίκολα, περιέγραψε στην Guardian τι συνέβη όταν οι στρατιώτες έφτασαν στο χωριό του, την Αντριίβκα, που βρίσκεται κοντά στο Κίεβο.

«Πέταξαν χειροβομβίδες στον δρόμο. Ένας άνδρας έχασε το πόδι του και την επόμενη ημέρα αυτό το άτομο πέθανε... Στη συνέχεια κατέβηκαν στον κεντρικό δρόμο και άρχισαν να πυροβολούν τα παράθυρα. Πέτυχαν μια γυναίκα, όμως τα παιδιά της κατάφεραν να κρυφτούν», περιέγραψε.

Ο αδελφός μου βγήκε από το σπίτι με τα χέρια του σηκωμένα ψηλά. Τον έδειραν και τον εκτέλεσαν στον δρόμο.

Η σύζυγος του αδερφού του, σύμφωνα με την μαρτυρία του, είδε την εκτέλεση του συζύγου της από το παράθυρο. Το ίδιο τραγικό τέλος είχε και ο γείτονάς τους. Η γυναίκα πιστεύει ότι και οι δύο άνδρες εκτελέστηκαν επειδή υπηρέτησαν εθελοντικά στον ουκρανικό στρατό.

Όπως είπαν, οι Ρώσοι δεν τους άφησαν να θάψουν το άψυχο κορμί του στο νεκροταφείο και έτσι τον έθαψαν στον κήπο.

Λίγες ώρες αργότερα, ξεκίνησε ο ανηλεής βομβαρδισμός της περιοχής. Πέντε μέρες αργότερα, ο Μίκολα αποφάσισε να εγκαταλείψει το σπίτι του, αφού το χωριό είχε μείνει χωρίς ηλεκτρισμό και τηλεφωνικό σήμα. Η γυναίκα του προσπαθησε να πλησιάσει τους στρατιώτες για να ζητήσει την άδειά τους, αλλά άρχισαν να πυροβολούν στον αέρα.

Όταν οι Ρώσοι μπήκαν στην Ντρούζνια, ένα άλλο χωριό κοντά στο Κίεβο, έριξαν με τα όπλα τους σε σπίτια, σύμφωνα με τον Σέρχιι που εγκατέλειψε το σπίτι του.

Νομίζω ότι το έκαναν αυτό για να αποτρέψουν τον κόσμο από το να τους επιτεθεί με μολότοφ. Έτσι όλα τα σπίτια στην κεντρική οδό χτυπήθηκαν και κάποιοι άνθρωποι πέθαναν. Στη συνέχεια άρχισαν να πηγαίνουν πόρτα-πόρτα. Σκότωσαν μια δασκάλα που ήταν έξω και τάιζε τις κότες της.

«Είπαν στον κόσμο να κάτσει σπίτι του και να μη βγαίνει έξω. Αν μας δείτε, μην κάνετε απότομες κινήσεις και σηκώστε τα χέρια ψηλά», περιέγραψε.

Στις 10 Μαρτίου οι Ρώσοι συμφώνησαν να ανοίξει ανθρωπιστικός διάδρομος για την εκκένωση κατοίκων της Μποροντιάνκα και των γειτονικών χωριών. Σύμφωνα με τον Σέρχιι, οι βομβαρδισμοί ήταν ακόμα πιο ισχυροί εκείνη την ημέρα. Ο γαμπρός του Σέρχιι πήγε με το ποδήλατό του να ελέγξει αν υπήρχαν Ρώσοι στρατιώτες σε έναν κοντινό χωματόδρομο. Τελικά δεν υπήρχαν, και η οικογένεια διέφυγε μέσα από το δάσος.

Την ίδια ώρα, τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα σοκαριστικό βίντεο στο οποίο φαίνεται ο βομβαρδισμός ενός τραμ στην ουκρανική πρωτεύουσα, προκαλώντας τον τραυματισμό πολιτών.

Όπως φαίνεται σε βίντεο και φωτογραφίες που ανέβηκαν στα social media, ένας πύραυλος έπεσε σε περιοχή του Κιέβου με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί καταστροφές κτίρια αλλά και ένα τραμ να έχει διαλυθεί.

