Ουκρανία: Απαγόρευση κυκλοφορίας 36 ωρών στο Κίεβο

Ο ρωσικός κλοιός γύρω από το Κίεβο σφίγγει και ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε 36ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας, η οποία θα τεθεί σε ισχύ μέσα στη μέρα και θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη 17 Μαρτίου.

Οι ουκρανικές αρχές κήρυξαν επίσης κατάσταση αντιαεροπορικού συναγερμού σε ολόκληρη την χώρα, όπως μεταδίδει το Reuters. Ο Κλίτσκο σε ανάρτησή του στο Twitter χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη.

Curfew to be imposed in Kyiv starting 8pm today and before 8am 17th March, "today is difficult and dangerous moment" - Mayor Klitchko https://t.co/I5IIRMtb9i #Ukraine