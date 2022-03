Ουκρανία: Βομβάρδισαν εννιαόροφη πολυκατοικία στο Κίεβο - Δύο νεκροί

Χθες οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν στρατιωτική βάση στη δυτική Ουκρανία, μόλις 20 χλμ. από τα σύνορα της χώρας με την Πολωνία - Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (13/3)

Σοκ στην παγκόσμια κοινότητα προκάλεσε ο χθεσινός βομβαρδισμός ουκρανικής στρατιωτικής βάσης κοντά στην πόλη Λβιβ στη δυτική Ουκρανία και μόλις 20 χλμ. από τα σύνορα της χώρας με την Πολωνία. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες αναμένεται σήμερα να πραγματοποιηθεί ο τέταρτος κύκλος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Οι Ρώσοι βομβάρδισαν εννιαόροφο πολυκατοικία στο Κίεβο

Την ίδια ώρα οι Ρώσοι συνεχίζουν το ανελέητο σφυροκόπημα της Ουκρανίας. Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να εδραιώσουν τις θέσεις τους στις περιοχές που έχουν καταλάβει, να διατηρήσουν τον ρυθμό της επίθεσής τους ενώ προετοιμάζονται για νέες μάχες.

#Russian aircraft dropped bombs on the village of #Dergachi near #Kharkiv . The "Papa Carlo" door factory is on fire, and the "Ecurie de Paris" stables are located nearby. pic.twitter.com/UIQjsYXtSp

«Ο εχθρός συγκεντρώνει σχηματισμούς και μετακινεί στρατηγικά αποθέματα στα σύνορά μας», ανέφερε το ουκρανικό γενικό επιτελείο εκτιμώντας πως πρέπει να αναμένονται νέες επιθέσεις ατο Χάρκοβο, τη Σούμι και το Μπρόβαρι, προάστιο του Κιέβου.

Το επιτελείο κατήγγειλε ότι οι ρωσικές δυνάμεις καταστρέφουν στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές, κάτι που αντίκειται στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Βομβαρδισμένο κτίριο στην Ουκρανία

Στην περιφέρεια Λουχάνσκ, οι ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στην προέλαση προς το Σεβεροντονιέτσκ. Στις πόλεις Τοπόλσκε και Σπακίβκα, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, υπέστησαν απώλειες και υποχώρησαν, πάντα σύμφωνα με το ουκρανικό επιτελείο.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον βομβαρδισμό εννιαόροφου κτιρίου στο Κίεβο

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο να επιβεβαιωθούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Κι ενώ όλοι ελπίζουν σε μια θετική έκβαση των συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών, ρωσικός όλμος έπληξε εννιαόροφη πολυκατοικία στο Κίεβο.

⚡️Apartment block in Kyiv on fire after shelling.



Firefighters are putting out fire in the 9-story apartment block on 20 Bohatyrska St. in the Obolon neighborhood, according to the State Emergency Service.



The building was hit at around 5 a.m.



Video: State Emergency Service pic.twitter.com/uOe9AeGU7J