Συνεπιμέλεια παιδιών: Συζητήθηκε η υπόθεση Ό. Κεφαλογιάννη – Μ. Μάτσα

Στο Εφετείο Αθηνών συζητήθηκε σήμερα η υπόθεση της συνεπιμέλειας των παιδιών της Όλγας Κεφαλογιάννη και του Μίνωα Μάτσα, με τις δύο πλευρές να διατυπώνουν τις θέσεις τους για την καθημερινότητα των ανηλίκων.

Η Υπουργός Τουρισμού, μέσω των συνηγόρων της, ζήτησε από το δικαστήριο να εξετάσει τα δύο παιδιά, προκειμένου να αποτυπωθεί η εμπειρία τους από τη συχνή εναλλαγή κατοικίας, σχεδόν κάθε δεύτερη ημέρα. Όπως υποστήριξε η πλευρά της, στόχος είναι η δικαστής να διαμορφώσει προσωπική αντίληψη για το κατά πόσο αυτή η συνθήκη επηρεάζει την ψυχολογία και την καθημερινότητά τους.

Από την πλευρά της προεδρεύουσας επισημάνθηκε ότι το αίτημα θα εξεταστεί, εκφράζοντας ωστόσο επιφυλάξεις λόγω της πολύ μικρής ηλικίας των παιδιών (4,5 ετών). Οι συνήγοροι της κ. Κεφαλογιάννη αντέτειναν ότι τα παιδιά διαθέτουν την απαιτούμενη ωριμότητα για να εκφράσουν άποψη.

Ο δικηγόρος της, Χριστόφορος Καπαρουνάκης, τόνισε ότι η συχνή αλλαγή σπιτιού –τρεις έως τέσσερις φορές την εβδομάδα– δημιουργεί μια δύσκολη πραγματικότητα για τα παιδιά, εκφράζοντας την ελπίδα για ταχεία απόφαση που θα αποκαταστήσει μια πιο σταθερή καθημερινότητα.

Αντίθετα, η πλευρά του Μίνωα Μάτσα αντέδρασε στο αίτημα, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι ενδεδειγμένο παιδιά τόσο μικρής ηλικίας να εμπλέκονται σε τέτοιες διαδικασίες. Οι συνήγοροί του έθεσαν επίσης το ερώτημα γιατί δεν ζητείται παιδοψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Η πρόεδρος διευκρίνισε ότι η εξέταση δεν γίνεται σε αίθουσα δικαστηρίου αλλά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Κατά την κατάθεσή του, ο κ. Μάτσας υποστήριξε ότι η συνεπιμέλεια εφαρμόζεται ομαλά και ότι τα παιδιά είναι ευτυχισμένα, κάνοντας λόγο για «τεχνητές εντάσεις». Όπως ανέφερε, και από το σχολικό περιβάλλον προκύπτει ότι τα παιδιά είναι χαρούμενα.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Νοέμβριο το Πρωτοδικείο είχε αποφασίσει την πλήρη συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία και ισόχρονη κατανομή του χρόνου διαμονής των παιδιών μεταξύ των δύο γονέων.

Τι προβλέπει ο νόμος για τη συνεπιμέλεια παιδιών



Σε ό,τι αφορά το νομικό πλαίσιο, προβλέπεται ότι, ανάλογα με την ωριμότητα των ανηλίκων, το δικαστήριο οφείλει να ζητά και να συνεκτιμά τη γνώμη τους. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει καταδικάσει πρόσφατα την Ελλάδα για υπόθεση επιμέλειας, στην οποία δεν ελήφθη υπόψη η άποψη παιδιών ηλικίας τεσσάρων και έξι ετών.

