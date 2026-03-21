Χειμωνιάτικος καιρός μέχρι την 25η Μαρτίου - Βροχές, σκόνη και κρύο

Εξακολουθεί να μη θυμίζει άνοιξη ο καιρός, με το σκηνικό να είναι χειμωνιάτικο και η 25η Μαρτίου να έρχεται με κρύο, σκόνη και σποραδικές βροχές.

Το κρύο δε φαίνεται να τελειώνει σύντομα, αν και μέσα στο Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μια μικρή άνοδο.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Σάββατο 21/3

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.

Μερική συγκέντρωση της αφρικανικής σκόνης αναμένεται να διατηρηθεί στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια 5, πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς και Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στις Σποράδες και την Εύβοια τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών και από το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 και τοπικά στη νότια Κρήτη τους 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Ανεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 6, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών και από το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 και στα νότια και ανατολικά θαλάσσια μέχρι το μεσημέρι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, την Εύβοια και την Θράκη και από το μεσημέρι κυρίως στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 13 με 16 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και την νότια Κρήτη τους 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23-03-2026 (ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ)

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στα ανατολικά και τα νότια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24-03-2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και νότια, κυρίως θαλάσσια - παραθαλάσσια, σποραδικές καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις και από το μεσημέρι από βόρειες 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-03-2026 (ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ)

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα νότια.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.