Πειραιάς: Φωτιά σε τέσσερα γιοτ στη Μαρίνα Ζέας - Δείτε βίντεο

Βυθίστηκαν τα τρία - Στις φλόγες παραμένει ένα ακόμα

Φωτιά ξέσπασε σε τέσσερα σκάφη στην Ακτή Θεμιστοκλέους στον Πειραιά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Λιμενικό και την Πυροσβεστική όταν ξέσπασε φωτιά σε τέσσερα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά

Φωτιά ξέσπασε σε τρία σκάφη στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά

Φωτιά ξέσπασε σε τρία σκάφη στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 03:00 τα ξημερωμάτα, υπό άγνωστες ακόμα συνθήκες σε ένα σκάφος και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε ακόμα τρία που βρίσκονταν δεμένα στη Μαρίνα Ζέας. Στα βίντεο που εξασφάλισε το star.gr και ο Βαγγέλης Γκούμας φαίνονται οι φλόγες που «καταπίνουν» τα σκάφη. 

Πειραιάς: Φωτιά σε τέσσερα γιοτ στη Μαρίνα Ζέας - Δείτε βίντεο

Από τη φωτιά τρία σκάφη καταστράφηκαν ολοσχερώς και βυθίστηκαν, ενώ ένα τέταρτο σκάφος εξακολουθεί να καίγεται. 

Από τη φωτιά στη Μαρίνα Ζέας καταστράφηκαν ολοσχερώς τρία σκάφη και τα άλλα δύο υπέστησαν σοβαρές ζημιές

Από τη φωτιά στη Μαρίνα Ζέας καταστράφηκαν ολοσχερώς τρία σκάφη και τα άλλα δύο υπέστησαν σοβαρές ζημιές

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως η φωτιά ξεκίνησε από ένα ξύλινο σκάφος και επεκτάθηκε σε τρία πολυτελή γιοτ. 

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με οχτώ οχήματα κι ένα πυροσβεστικό πλοιάριο και κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς. 

Κατεστραμμένο σκάφος που πήρε φωτιά στη Μαρίνα Ζέας

Κατεστραμμένο σκάφος που πήρε φωτιά στη Μαρίνα Ζέας

Μέχρι στιγμής δεν έχουν προσδιοριστεί τα αίτια που την προκάλεσαν και προανάκριση διενεργεί η Πυροσβεστική. 
 

ΦΩΤΙΑ
 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 |
ΣΚΑΦΟΣ
 |
ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ
