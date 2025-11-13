Πειραιάς: Φωτιά σε τέσσερα γιοτ στη Μαρίνα Ζέας - Δείτε βίντεο

Φωτιά ξέσπασε σε τέσσερα σκάφη στην Ακτή Θεμιστοκλέους στον Πειραιά - Βίντεο Star.gr

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Λιμενικό και την Πυροσβεστική όταν ξέσπασε φωτιά σε τέσσερα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 03:00 τα ξημερωμάτα, υπό άγνωστες ακόμα συνθήκες σε ένα σκάφος και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε ακόμα τρία που βρίσκονταν δεμένα στη Μαρίνα Ζέας. Στα βίντεο που εξασφάλισε το star.gr και ο Βαγγέλης Γκούμας φαίνονται οι φλόγες που «καταπίνουν» τα σκάφη.

Από τη φωτιά τρία σκάφη καταστράφηκαν ολοσχερώς και βυθίστηκαν, ενώ ένα τέταρτο σκάφος εξακολουθεί να καίγεται.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως η φωτιά ξεκίνησε από ένα ξύλινο σκάφος και επεκτάθηκε σε τρία πολυτελή γιοτ.

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με οχτώ οχήματα κι ένα πυροσβεστικό πλοιάριο και κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν προσδιοριστεί τα αίτια που την προκάλεσαν και προανάκριση διενεργεί η Πυροσβεστική.

