Σέρρες: Εξέγερση σε δομή μεταναστών - Έκοψαν τα πλέγματα και έφυγαν

Ισχυρή αστυνομική παρουσία και φόβοι για γενίκευση των επεισοδίων

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Σέρρες: Εξέγερση Σε Δομή Μεταναστών
Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής Σερρών, όταν ομάδα μεταναστών προχώρησε σε εξέγερση και προσπάθεια απόδρασης. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με την αστυνομία να βρίσκεται επί ποδός.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το epiloges.tv, αρκετοί από τους διαμένοντες στη δομή έκοψαν τα συρματοπλέγματα που περιβάλλουν τον χώρο και επιχείρησαν να διαφύγουν.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από τις Σέρρες και τη γύρω περιοχή, σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η τάξη και να εντοπιστούν τυχόν άτομα που κατάφεραν να διαφύγουν.

Στη συγκεκριμένη δομή φιλοξενούνται κυρίως μετανάστες από την Αίγυπτο, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης, ορισμένοι από αυτούς φέρεται να επιδεικνύουν παραβατική συμπεριφορά, καθώς έχουν λάβει αρνητική απάντηση στις αιτήσεις ασύλου που υπέβαλαν και ενδέχεται να οδηγηθούν σε διαδικασίες επιστροφής στις χώρες καταγωγής τους.

Η απόγνωση και η αγανάκτηση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φαίνεται πως ήταν η αιτία της έντασης και της προσπάθειας μαζικής διαφυγής από τη δομή.

Σέρρες: Ισχυρή αστυνομική παρουσία και φόβοι για γενίκευση των επεισοδίων

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει την περιοχή γύρω από τη δομή, ενώ πραγματοποιούνται εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό όσων κατάφεραν να διαφύγουν. Παράλληλα, γίνονται συνεχείς έλεγχοι εντός του χώρου, προκειμένου να αποτραπούν νέες εντάσεις.

Κάτοικοι των γειτονικών χωριών βρίσκονται σε κατάσταση ανησυχίας, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι ενδέχεται να υπάρξει νέος κύκλος επεισοδίων εκτός της δομής, αν κάποιοι από τους μετανάστες έχουν πράγματι αποδράσει.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ΕΛ.ΑΣ. ή το υπουργείο Μετανάστευσης σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που συμμετείχαν στην εξέγερση ή αν υπήρξαν τραυματισμοί. Ωστόσο, πηγές αναφέρουν ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο, αν και η ένταση στο σημείο παραμένει.

 

