Χριστουγεννιάτικο Bazaar ΕΛΙΖΑ, στις 22 Νοεμβρίου

Τα έσοδα θα διατεθούν στην υποστήριξη του έργου του Σωματείου ΕΛΙΖΑ

Χριστουγεννιάτικο Bazaar ΕΛΙΖΑ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Σωματείο ΕΛΙΖΑ – Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού σας προσκαλεί στο καθιερωμένο και αγαπημένο πλέον Χριστουγεννιάτικο Bazaar του, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο Blue Bell, στην Α’ Πλατεία Ψυχικού.

Σε έναν φιλόξενο και γιορτινό χώρο, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν μοναδικά δώρα, χειροποίητες δημιουργίες, γλυκίσματα, στολίδια και πολλές εκπλήξεις, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι από τους υποστηρικτές και τους φίλους του ΕΛΙΖΑ.

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στην υποστήριξη του έργου του Σωματείου ΕΛΙΖΑ για την πρόληψη και την έγκαιρη διαχείριση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών. Στόχος είναι η προστασία παιδιών και ευάλωτων οικογενειών σε όλη την Ελλάδα.

Σας περιμένουμε όλους να περάσουμε μαζί μια όμορφη ημέρα, γεμάτη χαμόγελα, προσφορά και αισιοδοξία!

Χριστουγεννιάτικο bazaar ΕΛΙΖΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ BAZAAR ΕΛΙΖΑ
 |
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ BAZAAR
 |
ΕΛΙΖΑ
