Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Σε εννιά περιοχές θα έχει ισχυρές βροχές

Προβλήματα από την κακοκαιρία σε διάφορες περιοχές - Βίντεο ΕΡΤ

Στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού προχώρησε σήμερα η ΕΜΥ. Η κακοκαιρία, σύμφωνα με τα νέα προγνωστικά στοιχεία θα διαρκέσει έως και αύριο, Τρίτη, ενώ τα έντονα φαινόμενα θα «χτυπήσουν» και την Αττική.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Δευτέρα (10-11-25)

μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

ε. στην Αττική έως και το απόγευμα.

2. Την Τρίτη (11-11-25)

μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.



Κολυδάς: Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Με ανάρτησή του στο Χ ο μετεωρολόγος του Star Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα σε οχτώ συγκεκριμένες περιοχές.

Η προσοχή μας στραμμένη το επόμενο 24ωρο στις περιοχές που ήδη προσδιορίζει η ΕΜΥ στα δυτικά και βόρεια. Τα νέα στοιχεία ενδεικτικά δείχνουν αρχικά μεγάλα ύψη βροχής, σε Κέρκυρα, Άρτα , την Αιτωλοακαρνανία, τα υπόλοιπα νησιά Ιονίου και τη Λακωνία. Από τη βόρεια Ελλάδα προσοχή…

«Η προσοχή μας στραμμένη το επόμενο 24ωρο στις περιοχές που ήδη προσδιορίζει η ΕΜΥ στα δυτικά και βόρεια. Τα νέα στοιχεία ενδεικτικά δείχνουν αρχικά μεγάλα ύψη βροχής, σε Κέρκυρα, Άρτα , την Αιτωλοακαρνανία, τα υπόλοιπα νησιά Ιονίου και τη Λακωνία. Από τη βόρεια Ελλάδα προσοχή σε Ν. Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης (κυρίως παράκτιες περιοχές)», σημειώνει ο μετεωρολόγος.

Καιρός: Πλημμύρισαν δρόμοι σε Αρκαδία και Μεσσηνία

Η κακοκαιρία πλήττει από το πρωί την Αρκαδία και τη Μεσσηνία. Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στο αυτοκινητόδρομο του Μορέα, στο τμήμα που συνδέει την εθνική οδό Καλαμάτας – Τρίπολης. Ο αυτοκινητόδρομος είναι κλειστός στο ύψος των Παραδεισίων λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ένα ρέμα το οποίο βρίσκεται παράλληλα με τον δρόμο έχει υπερχειλίσει με συνέπεια να πλημμυρίσει το οδόστρωμα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, του αυτοκινητόδρομου.

Η κινητοποίηση στο σημείο είναι μεγάλη, καθώς κάποια αυτοκίνητα με τους οδηγούς τους έχουν εγκλωβιστεί μέσα στα νερά και στην περιοχή έχουν σπεύσει ασθενοφόρα, πυροσβεστική, αλλά και η Τροχαία.

Οι αρχές κάνουν έκκληση στους οδηγούς να αποφεύγουν την κίνηση στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου μέχρι να ολοκληρωθούν οι ενέργειες άντλησης των υδάτων και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε συναγερμό, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία με συσσώρευση υδάτων.

Παράλληλα με απόφαση του Δημάρχου Μεγαλόπολης Κωνσταντίνου Μιχόπουλου, τα σχολεία της Μεγαλόπολης θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας για σήμερα Δευτέρα (10.11.2025).

Καιρός: Προβλήματα σε Φιλιππιάδα, Βόνιτσα και Πρέβεζα

Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν επίσης στην Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τα Ιόνια νησιά από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής.

Πιο έντονα ήταν στην Πρέβεζα, τη Φιλιππιάδα και τη Βόνιτσα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης στην Πρέβεζα πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ σε δέκα περιπτώσεις χρειάστηκε να παρέμβει η Πυροσβεστική για την άντληση υδάτων από υπόγεια και ημιυπόγεια.

Ο κεντρικός δρόμος στην Παλαιά Φιλιππιάδα πλημμύρισε και χρειάστηκαν μηχανήματα του Δήμου Ζηρού, προκειμένου να απομακρυνθεί το νερό και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Λόγω της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας προκλήθηκαν ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να υπάρχουν διακοπές ρεύματος. Τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται από χθες τη νύχτα προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες.