ΕΜΠ: Φοιτητής καταδικάστηκε σε 14 μήνες φυλάκιση για σύνθημα σε τοίχο

Είχε γράψει σύνθημα υπέρ της Παλαιστίνης το 2024

Καταδικάστηκε Φοιτητής Για Σύνθημα Στον Τοίχο
Σε φυλάκιση 14 μηνών, με δυνατότητα εξαγοράς καταδικάστηκε ένας φοιτητής, ο οποίος πιάστηκε να γράφει ένα σύνθημα στο Πολυτεχνείο τον Μάιο του 2024. 

Ο φοιτητής είχε απαθανατιστεί την ώρα που έγραφε το σύνθημα σε φωτογραφία που δημοσίευσε η εφημερίδα Καθημερινή και είχε τραβήξει ο Κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, Παναγιώτης Τσανάκας. 

Τη φωτογραφία αυτή την προσκόμισε ο κ. Τσανάκας στις αρχές, ενώ σε επιστολή του προς τη Σύγκλητο, ανέφερε πως όταν είπε στους φοιτητές να σταματήσουν και να φύγουν, εκείνοι του απάντησαν περιφρονητικά και συνέχισαν να γράφουν το σύνθημα. 

Αιώνιοι φοιτητές: Αυτόματη διαγραφή στα έξι χρόνια - Οι εξαιρέσεις

«Κατόπιν τούτου, υποχρεώθηκα να τους φωτογραφίσω και να το αναφέρω στον κ. Πρύτανη, ο οποίος έκανε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα» ανέφερε επίσης στην επιστολή του, συμπληρώνοντας πως από την αστυνομία ενημερώθηκε, δύο ημέρες μετά το περιστατικό ότι ο ένας από τους νεαρούς «συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, με την κατηγορία της φθοράς δημόσιας περιουσίας που χρησιμοποιείται προς κοινό όφελος, και της απείθειας για άρνηση δακτυλοσκόπησης».

Στην ακροαματική διαδικασία κατά τον κ. Τσανάκα, παρέστησαν τόσο ο κατηγορούμενος όσο και δύο μάρτυρες υπεράσπισης, που δήλωσαν ότι ανήκουν στην Πρωτοβουλία Αναρχικών Φοιτητών/τριων Αθήνας.

Ζαχαράκη: Αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στα Πανεπιστήμια

Ο ίδιος υποστηρίζει, ότι η ποινή είναι πολύ βαριά κατά την δική του κρίση, αλλά το δικαστήριο που την επέβαλε έκρινε σύμφωνα με τον νόμο. 

«Εκτιμώ ότι η έκβαση θα ήταν ασφαλώς ηπιότερη αν είχε τελεσφορήσει η προσπάθειά μου για συνεννόηση και περαιτέρω διευθέτηση με τον τότε υπόδικο φοιτητή. Η απαίτηση της "άλλης πλευράς" για προνομιακή ασυδοσία στη χρήση των υποδομών της σχολής ήταν αδύνατον να γίνει αποδεκτή από την πλευρά μου, καθώς θα ισοδυναμούσε με βαριά παράβαση καθήκοντος και θα οδηγούσε σε βέβαιο χάος», είπε ο κ. Τσανάκας.

Κληθείς να σχολιάσει το περιστατικό ο πρώην πρύτανης του ΕΜΠ και ομότιμος καθηγητής, Νίκος Μαρκάτος υποστήριξε ότι «η διοίκηση επέλεξε την καταστολή αντί της παιδαγωγικής και η δικαιοσύνη την τιμωρία αντί της επιείκιας. Ο νεαρός έκανε ένα παράπτωμα στον τοίχο, συμφωνώ ότι υπάρχουν και κανόνες, θεωρεί, όμως, κάποιος ότι ένας καθηγητής δεν έχει άλλο να διαπαιδαγωγήσει αυτό τον νέο; Αν ήμουν εγώ θα του έλεγα έκανες ένα παράπτωμα, πάρε τη βούρτσα και βάψε τον τοίχο και μην το ξανακάνεις. Δεν πρέπει ένας 20χρονος να αντιμετωπίζεται ως εγκληματίας, το πανεπιστήμιο τότε χάνει το δρόμο του. Είναι μια ποινική δίωξη μιας ιδέας στην οποία μπορείτε να διαφωνείτε».

ΦΟΙΤΗΤΗΣ
 |
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
 |
ΕΜΠ
 |
ΦΥΛΑΚΗ
 |
ΣΥΝΘΗΜΑ
