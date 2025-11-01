Φονικό Χανιά: «Είχα το όπλο για μπαλωθιές, δεν ήθελα να σκοτώσω»

Τι ισχυρίστηκε ο 23χρονος που δολοφόνησε τον 52χρονο συγγενή του

Πηγή: Ρεπορτάζ Άννας Σταματιάδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Προφυλακίζεται ο νεαρός κτηνοτρόφος που σκότωσε θείο του σε κρητικό γλέντι στο χωριό Έλος Κισσάμου στα Χανιά. Ο κατηγορούμενος στην απολογία του δήλωσε μετανιωμένος και συγκλονισμένος, ωστόσο οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν και έτσι παίρνει τον δρόμο της φυλακής. 

Δολοφονία στα Χανιά: Προφυλακίζεται ο 23χρονος δράστης

Φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, κουκούλα, και παρουσία πολλών συγγενών στο πλευρό του, ο 23χρονος κτηνοτρόφος που κατηγορείται ότι εκτέλεσε εν ψυχρώ τον 52χρονο συγγενή του στην γιορτή του Κάστανου στο Ελος Κισσάμου, οδηγήθηκε στα δικαστήρια των Χανίων για να απολογηθεί. 

«Φοβόμουν τον 52χρονο, με είχε απειλήσει πολλές φορές στο παρελθόν. Γνώριζα ότι ο 52χρονος οπλοφορούσε και είχε εμπλακεί σε πολλά περιστατικά στην περιοχή. Εκείνη την ημέρα, ήρθε επιθετικά προς το μέρος μου, άρχισε να βρίζει τη μητέρα μου. Ξαφνικά έκανε μια κίνηση με το χέρι του, προς την τσέπη του, νόμιζα ότι θα βγάλει όπλο. Τρόμαξα, φοβήθηκα πολύ και αντέδρασα χωρίς να σκεφτώ. Πυροβόλησα με το όπλο που είχα πάρει για να ρίξω μπαλωθιές στη γιορτή», ισχυρίστηκε στις Αρχές ο 23χρονος κτηνοτρόφος.

Φονικό Χανιά: «Είχα το όπλο για μπαλωθιές, δεν ήθελα να σκοτώσω»

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα και προφυλακίζεται.

Συγγενής του κατηγορούμενου και του θύματος μιλώντας στο Star, αναφέρει:

«O 52χρονος δεν σήκωνε μύγα στο σπαθί του. Είχε χτυπήσει από ό,τι ξέρω τον κατηγορούμενο δυο τρεις φορές στο παρελθόν με χαστούκια. Ο δράστης δεν μεγάλωσε με γαλλικά και πιάνο, αλλά δεν ειχε προηγούμενα με κάποιον, είχε απασχολήσει μόνο για οπλοφορία... αλλά εδώ στην Κρήτη και ποιος δεν κρατάει όπλο... Δεν υπήρχαν χρήματα στη μέση, αλλά το "ποιος κανει κουμάντο"».

Οι συγγενείς του θύματος ειναι συγκλονισμένοι. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι οικογενειακές διαφορές θα έπαιρναν τέτοια τροπή. Πριν από λιγες ημέρες αποχαιρέτησαν τον άνθρωπο τους για πάντα. 

