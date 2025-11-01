Λαύριο: Προπονητής ομάδας βόλεϊ ασελγούσε σε ανήλικη αθλήτριά του

Σάλο έχει προκαλέσει στο Λαύριο η αποκάλυψη ότι ένας 72χρονος συνταξιούχος εκπαιδευτικός και προπονητής τοπικής ομάδας βόλεϊ κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 16χρονης μαθήτριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος γνώρισε τη μαθήτρια —σήμερα 17 ετών— τον Νοέμβριο του 2024, μέσα από την ενασχόλησή του με την ερασιτεχνική ομάδα βόλεϊ της περιοχής. Αρχικά οι επαφές τους φαίνονταν φιλικές και σχετίζονταν με τις προπονήσεις, ωστόσο, όπως κατήγγειλε η ανήλικη, η συμπεριφορά του άλλαξε και σταδιακά άρχισε να την παρενοχλεί σεξουαλικά.

Τον περασμένο Μάιο, το κορίτσι απευθύνθηκε στο «Χαμόγελο του Παιδιού», εκφράζοντας σκέψεις αυτοκτονίας και αποκαλύπτοντας όσα βίωνε. Η καταγγελία διαβιβάστηκε άμεσα στην Αστυνομία και μετά την προανάκριση εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 72χρονου.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αρνείται κατηγορηματικά τις πράξεις που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι είχε απλώς «πατρική σχέση» με τη μαθήτρια και της έδινε συμβουλές για το άθλημα.

Η είδηση της σύλληψής του έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία του Λαυρίου, καθώς πρόκειται για γνωστό πρόσωπο.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, εστιάζοντας σε πιθανές παρόμοιες καταγγελίες από άλλες νεαρές αθλήτριες που ενδέχεται να είχαν έρθει σε επαφή με τον 72χρονο.