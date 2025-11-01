Εξάρχεια: Επίθεση των ΜΑΤ σε πολίτες - Χτύπησαν άνδρα με τεχνητό μέλος

Σάλος με τις σκηνές ωμής αστυνομικής βίας - Διατάχθηκε ΕΔΕ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.11.25 , 12:28 Κρήτη: Μακελειό στα Βορίζια - Δύο νεκροί από ένοπλη επίθεση
01.11.25 , 12:24 «Καλλιόπες», του  Γιάννη  Αδελιανάκη από τη θεατρική ομάδα P. Area
01.11.25 , 11:52 Hyundai Motor: Ανακηρύχθηκε κορυφαία Mass-Market μάρκα
01.11.25 , 11:49 Λαύριο: Προπονητής ομάδας βόλεϊ ασελγούσε σε ανήλικη αθλήτριά του
01.11.25 , 11:35 Έλενα Μαυρίδου: «Ο έρωτας μπορεί να γεννηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία»
01.11.25 , 11:06 «Είσαι πάντα στην καρδιά μου»: Ο Αρναούτογλου αποθεώνει την Μπεκατώρου
01.11.25 , 10:52 Εύκολες και με λίγες θερμίδες συνταγές με κοτόπουλο
01.11.25 , 10:41 Σάκης Τανιμανίδης: «Μας πέρασαν για τρομοκράτες.Μας πήγαν στα κρατητήρια»
01.11.25 , 10:38 Εξάρχεια: Επίθεση των ΜΑΤ σε πολίτες - Χτύπησαν άνδρα με τεχνητό μέλος
01.11.25 , 10:02 Σαλαμίνα: Τη σκότωσαν με πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι με μπουκάλι
01.11.25 , 09:05 Ford Motor Ελλάς: Κάνει το επαγγελματικό σας όπως το θέλετε
01.11.25 , 09:04 Ηράκλειο: Ο γιος φέρεται να έκαψε μάνα & αδερφό και πήδηξε από την ταράτσα
01.11.25 , 09:03 Πέντε ιστορίες κακοποίησης παιδιών που συγκλόνισαν την Ελλάδα
01.11.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 1 Noεμβρίου
01.11.25 , 01:15 GNTM: Αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια - «Ήξερα ότι δεν πήγε καλά σήμερα»
Κρήτη: Μακελειό στα Βορίζια - Δύο νεκροί από ένοπλη επίθεση
40.000 δωρεάν εισιτήρια σε νέους για να γνωρίσουν την Ευρώπη
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Δέσποινα Βανδή: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η συνεργασία με τη Μελίνα
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Ηράκλειο: Ο γιος φέρεται να έκαψε μάνα & αδερφό και πήδηξε από την ταράτσα
Κάμερες: Ξεκινά από Δευτέρα η αποστολή των κλήσεων
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες Χ
Επεισόδια στα Εξάρχεια με συλλήψεις και τραυματισμούς / Βίντεο Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στα Εξάρχεια, μετά την ολοκλήρωση πορείας που πραγματοποίησε ομάδα αντιεξουσιαστών στο κέντρο της Αθήνας, στη μνήμη του αναρχικού που είχε σκοτωθεί έναν χρόνο πριν, ενώ συναρμολογούσε εκρηκτικό μηχανισμό σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., γύρω στις 20:30, ενώ η πορεία είχε ολοκληρωθεί ομαλά, ομάδα ατόμων επιτέθηκε αιφνιδιαστικά σε αστυνομικούς στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Εμμανουήλ Μπενάκη. 

Οι αστυνομικοί απάντησαν με χρήση χημικών και κρότου-λάμψης, καταφέρνοντας να απωθήσουν τους ταραξίες και να περιορίσουν τα επεισόδια. Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Στο σημείο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ρόπαλα και κράνη.

 

 

Εξάρχεια: Σκηνές ωμής αστυνομικής βίας σε πολίτες

Ωστόσο, λίγο αργότερα, οι δυνάμεις των ΜΑΤ εισέβαλαν στον πεζόδρομο της Μεσολογγίου, στα Εξάρχεια, προκαλώντας σκηνές ωμής βίας. Όπως καταγράφεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, οι αστυνομικοί κινήθηκαν με ορμή, παρασέρνοντας τραπέζια και καρέκλες από καταστήματα, ενώ επιτέθηκαν αδιακρίτως σε πολίτες.

Μάλιστα, σε βίντεο φαίνεται αστυνομικός των ΜΑΤ να έχει ρίξει στο έδαφος άνδρα με τεχνητό μέλος, με μλια νεαρή γυναίκα να παρεμβαίνει ουρλιάζοντας, σταματώντας τον αστυνομικό από το να συνεχίσει την επίθεση.

 

 

Σε άλλο βίντεο, άνδρες των ΜΑΤ φαίνονται να επιτίθενται και να χτυπάνε θαμώνες καταστήματος εστίασης στην οδό Μεσολογγίου.

 

 

Οι σκηνές έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να κάνουν λόγο για απρόκλητη και υπέρμετρη αστυνομική βία. Το βίντεο έχει ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές για έλεγχο και περαιτέρω διερεύνηση.

ΕΛ.ΑΣ.: ΕΔΕ για τα περιστατικά στα Εξάρχεια

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι για τα επεισόδια στα καταστήματα εστίασης στα Εξάρχεια διετάχθη ΕΔΕ.

«Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών της Υ.Α.Τ. εξωτερικά καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Εξάρχεια μετά τη λήξη της χθεσινής συγκέντρωσης».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
 |
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
 |
ΜΑΤ
 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΒΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top