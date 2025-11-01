Εξάρχεια: Επίθεση των ΜΑΤ σε πολίτες - Χτύπησαν άνδρα με τεχνητό μέλος

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στα Εξάρχεια, μετά την ολοκλήρωση πορείας που πραγματοποίησε ομάδα αντιεξουσιαστών στο κέντρο της Αθήνας, στη μνήμη του αναρχικού που είχε σκοτωθεί έναν χρόνο πριν, ενώ συναρμολογούσε εκρηκτικό μηχανισμό σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., γύρω στις 20:30, ενώ η πορεία είχε ολοκληρωθεί ομαλά, ομάδα ατόμων επιτέθηκε αιφνιδιαστικά σε αστυνομικούς στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Εμμανουήλ Μπενάκη.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με χρήση χημικών και κρότου-λάμψης, καταφέρνοντας να απωθήσουν τους ταραξίες και να περιορίσουν τα επεισόδια. Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Στο σημείο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ρόπαλα και κράνη.

📍 #εξαρχεια Χθες το βράδυ στα Εξάρχεια, οι συμμορίες μηχανόβιων του Μητσοτάκη επιτέθηκαν σε κόσμο σε καφετέριες και μπαρ. #Antireport pic.twitter.com/XBxdHF2HMl — Komutan Aris (@comandanteAris) October 4, 2025

Εξάρχεια: Σκηνές ωμής αστυνομικής βίας σε πολίτες

Ωστόσο, λίγο αργότερα, οι δυνάμεις των ΜΑΤ εισέβαλαν στον πεζόδρομο της Μεσολογγίου, στα Εξάρχεια, προκαλώντας σκηνές ωμής βίας. Όπως καταγράφεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, οι αστυνομικοί κινήθηκαν με ορμή, παρασέρνοντας τραπέζια και καρέκλες από καταστήματα, ενώ επιτέθηκαν αδιακρίτως σε πολίτες.

Μάλιστα, σε βίντεο φαίνεται αστυνομικός των ΜΑΤ να έχει ρίξει στο έδαφος άνδρα με τεχνητό μέλος, με μλια νεαρή γυναίκα να παρεμβαίνει ουρλιάζοντας, σταματώντας τον αστυνομικό από το να συνεχίσει την επίθεση.

Μετά την ολοκλήρωση της πορείας-μνημόσυνο για τον αναρχικό Κυριάκο Ξυμητήρη διμοιρίες των ΜΑΤ βρέθηκαν για άλλη μια φορά στα #εξαρχεια και επιτέθηκαν ακόμα και σε απλό κόσμο στις καφετέριες με χημικά και κρότου λάμψεις, ένας εκ των οποίων ήταν ΑμεΑ με πρόσθετο μέλος#antireport pic.twitter.com/FZV7xAKOyN — Alex (@ZmpAlex) October 31, 2025

Σε άλλο βίντεο, άνδρες των ΜΑΤ φαίνονται να επιτίθενται και να χτυπάνε θαμώνες καταστήματος εστίασης στην οδό Μεσολογγίου.

Και εδώ βλέπετε Ματατζή να ρίχνει μπουνιές σε πολίτη. Μετά, ακολούθησαν κρότου λάμψης και χημικά. #antireport #εξαρχεια pic.twitter.com/crQYBe4DdS — Blondie (@BlondieExa) October 31, 2025

Οι σκηνές έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να κάνουν λόγο για απρόκλητη και υπέρμετρη αστυνομική βία. Το βίντεο έχει ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές για έλεγχο και περαιτέρω διερεύνηση.

ΕΛ.ΑΣ.: ΕΔΕ για τα περιστατικά στα Εξάρχεια

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι για τα επεισόδια στα καταστήματα εστίασης στα Εξάρχεια διετάχθη ΕΔΕ.

«Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών της Υ.Α.Τ. εξωτερικά καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Εξάρχεια μετά τη λήξη της χθεσινής συγκέντρωσης».