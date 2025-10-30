Χρυσοχοΐδης: 157% αύξηση στις συλλήψεις για τροχαίες παραβάσεις το 2025!

«Εκτόξευση» του αριθμού των ελέγχων στους δρόμους

30.10.25 , 17:46 Χρυσοχοΐδης: 157% αύξηση στις συλλήψεις για τροχαίες παραβάσεις το 2025!
Ενισχυμένη παρουσία στους δρόμους της Αττικής και αυξημένους ελέγχους για την οδική ασφάλεια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στους 160 νέους αστυνομικούς που εντάσσονται στις υπηρεσίες της Τροχαίας και ειδικά στην ΟΕΠΤΑ.

Αφαίρεση διπλώματος: Πιο αυστηρές ποινές σε τέσσερις τροχαίες παραβάσεις

Ο Υπουργός τόνισε ότι η εντατικοποίηση των ελέγχων ήδη αποδίδει, παρουσιάζοντας αναλυτικά στοιχεία για την τριετία 2023–2025.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας... «εκτοξεύθηκαν».

Από 143.000 το 2023, ξεπέρασαν τις 345.000 το 2024, και φέτος αγγίζουν τις 535.000.

Αντίστοιχα, αυξήθηκαν οι τροχαίες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν: από 48.000 το 2023 σε περισσότερες από 115.000 το 2024 και πάνω από 130.000 το 2025.

 

Έτος Έλεγχοι Βεβαιωθείσες παραβάσεις Συλλήψεις
2023 143.298 48.134 246
2024 345.369 115.063 297
2025 534.653 130.636 765

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τις κάμερες της ΕΛ.ΑΣ. στους δρόμους  

Πολύ μεγάλη αύξηση καταγράφεται και στις συλλήψεις: 246 το 2023, 297 το 2024, και 765 το 2025 — αριθμός που δείχνει, όπως είπε, «την αποφασιστικότητα της Τροχαίας να αντιμετωπίσει επικίνδυνες συμπεριφορές στην άσφαλτο».

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τις κάμερες της ΕΛ.ΑΣ. στους δρόμους

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι στόχος των μέτρων δεν είναι τιμωρητικός, αλλά η πρόληψη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στο ανθρώπινο δυναμικό της νέας δύναμης, καθώς σχεδόν οι μισοί από τους νέους αστυνομικούς που εντάσσονται στην ΟΕΠΤΑ — 79 στον αριθμό — είναι γυναίκες. «Η παρουσία τους στέλνει ισχυρό μήνυμα για τον εκσυγχρονισμό της ΕΛ.ΑΣ.», σημείωσε.
 

ΤΡΟΧΑΙΑ
 |
ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
 |
ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
 |
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
