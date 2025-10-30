Καιρός: Ήπιος με αραιές νεφώσεις - Πού και πότε θα βρέξει

Στους 24 βαθμούς η θερμοκρασία

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα θα εξελιχθεί ο καιρός της Πέμπτης 30/10, με τις συνθήκες να είναι ήπιες και τη θερμοκρασία να φτάνει ως και τους 24 βαθμούς Κελσίου. Θα σημειωθούν, κατά τόπους, και λίγες βροχές.  

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση 

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά

τόπους πυκνότερες στα βορειοδυτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά και στα δυτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι στις περισσότερες περιοχές μεταβλητοί ασθενείς, στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες από βόρειες διευθύνσεις, έως 5 μποφόρ στα νοτιοανατολικά.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες στα βόρεια και από το βράδυ και στις υπόλοιπες περιοχές.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις απο το βράδυ.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στα βόρεια.
Ανεμοι: Αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα νότια έως 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.
Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-10-2025

Στη Μακεδονία και τη Θράκη σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις.
Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές από νωρίς το απόγευμα στα δυτικά και κυρίως στο Ιόνιο, όπου τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 01-11-2025

Στο κεντρικό και το νότιο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοδυτικά και μεμονωμένες καταιγίδες.
Στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και από το μεσημέρι γενικά αίθριος καιρός.
Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 02-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια όπου κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες. Μικρής διάρκειας βροχές θα σημειωθούν στη δυτική Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 03-11-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις οι οποίες στα δυτικά και νότια θα είναι αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

