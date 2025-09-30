Ξεχωριστή βραδιά στο Ηρώδειο με τον Αντώνη Ρέμο αφιερωμένη στην ΕΛΠΙΔΑ

Η μεγάλη συναυλία του «Καλλιτέχνη για την ΕΛΠΙΔΑ»

30.09.25 , 17:00 Ξεχωριστή βραδιά στο Ηρώδειο με τον Αντώνη Ρέμο αφιερωμένη στην ΕΛΠΙΔΑ
Συναυλία Αντώνη Ρέμου Στο Ηρώδειο Αφιερωμένη Στην ΕΛΠΙΔΑ

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, το Ωδείο Ηρώδου Αττικού γέμισε από μουσική, συναίσθημα και αγάπη, στη μεγάλη συναυλία του «Καλλιτέχνη για την ΕΛΠΙΔΑ», και κορυφαίου ερμηνευτή Αντώνη Ρέμου, που είχε στο πλευρό του τον διεθνή Αγγλο-Ιταλό καλλιτέχνη Jack Savoretti. Μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο «Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ-ΕΛΠΙΔΑ Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», αφού μέρος των εσόδων από τη συναυλία θα διατεθεί για τους σκοπούς του Σωματείου.

Παρούσα ήταν η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, πλαισιωμένη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, καθώς και φίλους και υποστηρικτές της ΕΛΠΙΔΑΣ.

Αντώνης Ρέμος, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Jack Savoretti

Αντώνης Ρέμος, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Jack Savoretti

Στην έναρξη της συναυλίας, με εμφανή συγκίνηση, ο Αντώνης Ρέμος έκανε ξεχωριστή αναφορά στην Ιδρύτρια της ΕΛΠΙΔΑΣ, Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, και στο έργο της ζωής της για τα παιδιά με καρκίνο: «Η βραδιά η αποψινή είναι αφιερωμένη στον Άγγελό μας, την Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη. Θα είναι για πάντα μέσα στις καρδιές μας και μέσα στην ψυχή μας, όπως είναι πάντα και όλα αυτά τα παιδιά που άντεξαν αυτόν τον πόνο γιατί είχαν δίπλα τους αυτό τον άγγελο: την Μαριάννα τους», ενώ στη συνέχεια ο αγαπημένος καλλιτέχνης ερμήνευσε το τραγούδι «Ο Αγγελός μου» το οποίο και αφιέρωσε στην αείμνηστη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Ξεχωριστή βραδιά στο Ηρώδειο με τον Αντώνη Ρέμο αφιερωμένη στην ΕΛΠΙΔΑ

Στιγμιότυπα από τη συναυλία

Ξεχωριστή βραδιά στο Ηρώδειο με τον Αντώνη Ρέμο αφιερωμένη στην ΕΛΠΙΔΑ

Ξεχωριστή βραδιά στο Ηρώδειο με τον Αντώνη Ρέμο αφιερωμένη στην ΕΛΠΙΔΑ

Η βραδιά αποτέλεσε μια ξεχωριστή μουσική αναδρομή στην πορεία του Αντώνη Ρέμου, έτσι όπως ο ίδιος αποφάσισε να γράψει με τα τραγούδια του, οδηγώντας το κοινό σε ένα συγκινητικό ταξίδι από τα πρώτα του βήματα έως και το σήμερα. Πλαισιωμένος από μια ορχήστρα 19 κορυφαίων μουσικών – Quintet String, Trio Bass και Duo Vocal – πρόσφερε ένα πολυδιάστατο ηχητικό αποτέλεσμα, που καθήλωσε το κοινό.

Το πρώτο μέρος της συναυλίας περιελάμβανε τα πιο σύγχρονα και pop τραγούδια του Αντώνη Ρέμου και κορυφώθηκε με την είσοδο του Jack Savoretti στη σκηνή, όπου οι δύο καλλιτέχνες ερμήνευσαν μαζί ένα αγαπημένο τους τραγούδι, το «il mondo».

Ο Αγγλο- Ιταλός τραγουδοποιός παρουσίασε στη συνέχεια το δικό του πρόγραμμα, συνοδευόμενος από δύο μουσικούς, προτού επιστρέψει στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου για ένα δεύτερο ντουέτο-έκπληξη, το «E penso a te» (Τι να πω).

Ξεχωριστή βραδιά στο Ηρώδειο με τον Αντώνη Ρέμο αφιερωμένη στην ΕΛΠΙΔΑ

Η κορύφωση ήρθε με το μεγαλειώδες φινάλε: Ρέμος και Savoretti, μαζί με τις ορχήστρες τους, ενώθηκαν στη σκηνή του Ηρωδείου, χαρίζοντας στο κοινό άλλο ένα ντουέτο, το «lo che non vivo». Μια ανεπανάληπτη εμπειρία που συνδύασε το ελληνικό και το διεθνές στοιχείο με αρμονία και πάθος.

Από τις πιο συγκινητικές στιγμές της συναυλίας που θα μείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη όλων ήταν όταν ο Αντώνης Ρέμος με τεράστια αγάπη και σεβασμό αναφέρθηκε στη μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού, τη Μαρινέλλα, και της αφιέρωσε το τραγούδι «Καμιά φορά», το πρώτο τραγούδι με το οποίο εκείνη άνοιξε πέρσι τέτοια εποχή την τελευταία της συναυλία. Η συγκίνησή του ήταν τόσο μεγάλη που διέκοψε στη μέση το τραγούδι του, μη μπορώντας να συνεχίσει, και συνέχισε ο κόσμος να το τραγουδά από τις κερκίδες.

Η βραδιά στο Ηρώδειο απέδειξε περίτρανα για ακόμη μια φορά ότι η μουσική ενώνει, συγκινεί, πλημμυρίζει με αγάπη και ευγνωμοσύνη τη ψυχή και χαρίζει ελπίδα.

Ξεχωριστή βραδιά στο Ηρώδειο με τον Αντώνη Ρέμο αφιερωμένη στην ΕΛΠΙΔΑ

Αντώνης Ρέμος, Υβόννη Μπόσνιακ, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Jack Savoretti

Ξεχωριστή βραδιά στο Ηρώδειο με τον Αντώνη Ρέμο αφιερωμένη στην ΕΛΠΙΔΑ

Τίνα Μεσσαροπούλου, Γιώργος Μυλωνάκης, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Σέβη Βολουδάκη

Η παραγωγή ήταν της Galaxias Live Productions.

Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
 |
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
 |
ΗΡΩΔΕΙΟ
 |
ΕΛΠΙΔΑ
 |
ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ
