Καλογήρου: «Μάρτυρας λέει ότι είδε αναίσθητο άνδρα σε καρότσα οχήματος»

Τα «θολά» σημεία που επικαλείται η οικογένειά του και η νέα προσφυγή

STAR.GR
Ελλαδα
Συγκάλυψη στην έρευνα καταγγέλλει ο πατέρας του Βασίλη Καλογήρου, 9 μήνες μετά την ανεύρεση της σορού του / Βίντεο αρχείου Ant1
Ακούστε το άρθρο

Εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Βασίλη Καλογήρου, καθώς η μητέρα του, η πρώην Εισαγγελέας Εφετών Σοφία Αποστολάκη, συνεχίζει να υποστηρίζει δημόσια ότι ο γιος της δεν έφυγε από τη ζωή τυχαία, αλλά δολοφονήθηκε.

Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»

Μέσα από ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η κα Αποστολάκη ανακοίνωσε την προσφυγή που κατέθεσε εναντίον της απορριπτικής διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας. Όπως καταγγέλλει, η οικογένεια είχε πλήρη πρόσβαση στη δικογραφία μόλις μετά την απόφαση για κλείσιμο της υπόθεσης, ενώ μέχρι τότε ήταν ουσιαστικά στο σκοτάδι, λαμβάνοντας μόνο αρνητικές απαντήσεις στα αιτήματά της.

«Τα βασικά στοιχεία της έκθεσης προσφυγής μας κατά της απορριπτικής Διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, με τη διευκρίνιση ότι όλη τη δικογραφία την πήραμε και είδαμε τα στοιχεία της για πρώτη φορά, μετά την απορριπτική Διάταξη. Μέχρι τότε δε γνωρίζαμε καμμία ενέργεια της Ασφάλειας Λάρισας και του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας και ήδη Αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας, εκτός από τις κατ' επανάληψιν απορριπτικές πράξεις των αιτημάτων μας», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook η Σοφία Καλογήρου Αποστολάκη. 

Βασίλης Καλογήρου: Τα «θολά» σημεία στην υπόθεση και η απαίτηση για νέα έρευνα

Στην προσφυγή της η οικογένεια επισημαίνει ότι αρκετά σημεία της έρευνας παραμένουν «θολά». Μεταξύ άλλων, τίθενται τα εξής ζητήματα:

  • Η πιθανότητα ο Βασίλης να κινήθηκε σε περιοχή κοντά σε καταυλισμό Ρομά, όπου κατοικούν άτομα που είχαν καταδικαστεί σε παλαιότερες υποθέσεις στις οποίες εισαγγελέας ήταν η κα Αποστολάκη.

  • Μαρτυρία που κάνει λόγο για μεταφορά ενός άνδρα, νεκρού ή αναίσθητου, σε καρότσα οχήματος λίγο πριν εντοπιστεί η σορός του Βασίλη.

  • Εργαστηριακές ελλείψεις, όπως η απουσία DNA της μητέρας από τα ρούχα του γιου της, παρότι –όπως λέει– εκείνη τα έπλενε τακτικά, κάτι που θα έπρεπε να έχει αφήσει ίχνη.

Η οικογένεια Καλογήρου θεωρεί πως τα στοιχεία αυτά είτε αγνοήθηκαν είτε απορρίφθηκαν χωρίς επαρκή αιτιολόγηση. Γι’ αυτό ζητούν να ανοίξει ξανά η υπόθεση και να εξεταστεί από την αρχή, καθώς όπως υποστηρίζουν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας που δεν πρέπει να παραβλεφθούν.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
 |
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΛΑΡΙΣΑ
 |
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
