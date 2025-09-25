Νέο Gov.gr Wallet: Tεχνητή νοημοσύνη και… προσωπικός βοηθός στο κινητό!

Ποιες είναι οι νέες δυνατότητες που παρουσιάστηκαν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.25 , 13:42 Ο Ήλιος στον Ζυγό: Πώς επηρεάζει τον τομέα της αισθητικής και των σχέσεων
25.09.25 , 13:38 Βασίλης Καλογήρου: Τα «θολά» σημεία και η προσφυγή της οικογένειάς του
25.09.25 , 13:11 Cash or Trash: Δύο… Ιταλίδες ντυμένες στα κόκκινα διεκδικούν top τιμή!
25.09.25 , 13:04 Νέο Gov.gr Wallet: Tεχνητή νοημοσύνη και… προσωπικός βοηθός στο κινητό!
25.09.25 , 12:57 Θοδωρής Φέρρης: Σχολίασε το γλέντι της Εθνικής μετά τη νίκη στο Eurobasket
25.09.25 , 12:47 Το φάντασμα Τσίπρα στοιχειώνει τον ΣΥΡΙΖΑ:«Όσοι είναι να φύγουν να το πουν»
25.09.25 , 12:41 Πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου: Τιμή που κόβει την ανάσα
25.09.25 , 12:37 Αυτό είναι το «αθάνατο» Skoda Octavia
25.09.25 , 12:31 Ναυσικά Κοκοτά: Τι δυσκόλεψε τη μικρή «Ιωάννα» από το Να με λες μαμά;
25.09.25 , 12:22 Μακάβριο εύρημα σε σπίτι άνδρα: Εντόπισαν ανθρώπινο έμβρυο μέσα σε βάζο!
25.09.25 , 12:20 Φρούτα και λαχανικά πλούσια σε βιταμίνη D
25.09.25 , 12:20 Blue Star Chios: «Αντέχω, μπορώ» - Βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος
25.09.25 , 12:14 Ναταλία Λιονάκη: «H μοναχή Φεβρωνία ήταν ένα βασανισμένο, θλιμμένο πλάσμα»
25.09.25 , 12:08 Ελεονώρα Μελέτη: Νίκη έναντι των social media–Φρένο στα παιδιά influencers
25.09.25 , 11:53 Γ. Λάγιος: Η αμηχανία όταν ενημερώθηκε για την εκπομπή της Κ. Ταραμπάνκο
Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός
Πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου: Τιμή που κόβει την ανάσα
Ναταλία Λιονάκη: «H μοναχή Φεβρωνία ήταν ένα βασανισμένο, θλιμμένο πλάσμα»
Μακάβριο εύρημα σε σπίτι άνδρα: Εντόπισαν ανθρώπινο έμβρυο μέσα σε βάζο!
Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Χριστίνα Μπόμπα: «Τώρα νιώθω έτοιμη για το τρίτο παιδί»
Πέθανε ξαφνικά η μητέρα που εργαζόταν στην καθαριότητα και είχε γίνει viral
«Ο σύζυγός μου έχει στο κινητό του γυμνόστηθες και μοντέλα. Δε με ενοχλεί»
Κατερίνα Καινούργιου: «Κοιτάω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει»
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία Eurokinissi (Κώστας Τζούμας)
Νέο Gov.gr Wallet Με Tεχνητή Νοημοσύνη Και Προσωπικό Βοηθό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη νέα έκδοση του Gov.gr Wallet, που για πρώτη φορά ενσωματώνει βασικές λειτουργίες του gov.gr και σημαντικές νέες δυνατότητες, παρουσίαστηκε σήμερα από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Μέσω gov.gr και του Gov.gr Wallet επιδίδουν οι Δήμοι έγγραφα σε πολίτες

Το Gov.gr Wallet αποκτά πιο απλό και φιλικό σχεδιασμό, ώστε όλοι οι πολίτες να διευκολύνονται στην καθημερινότητά τους με σκοπό την αναβαθμισμένη εμπειρία των χρηστών.

Μεταξύ άλλων, οι πολίτες μπορούν να βρίσκουν, πλέον, στο Gov.gr Wallet:

  • Τον Ψηφιακό Βοηθό mAigov, την πρώτη εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης του ελληνικού Δημοσίου, που απαντά σε ερωτήσεις των πολιτών για ζητήματα της δημόσιας διοίκησης, ενώ διαθέτει και δυνατότητες action bot. Μπορούν να εκδίδουν εύκολα και γρήγορα Υπεύθυνη Δήλωση, εκφωνώντας ή πληκτρολογώντας το κείμενο και τον αποδέκτη του εγγράφου, καθώς και Ληξιαρχική Πράξη Γάμου. Με την έκδοσή τους, τα έγγραφα εμφανίζονται αυτομάτως και αποθηκεύονται στη Θυρίδα Πολίτη.
  • Τον Προσωπικό Αριθμό τους (ΠΑ) μέσω ειδικού πλαισίου που διασφαλίζει την προστασία του, αποτρέποντας την αποθήκευσή του μέσω στιγμιότυπων οθόνης. Επίσης, σε περίπτωση που δεν έχουν εκδώσει ΠΑ, η εφαρμογή προσφέρει άμεση πρόσβαση στο gov.gr για την έκδοσή του.

Νέο Gov.gr Wallet

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου στην ενημέρωση για τη νέα έκδοση του Gov.gr Wallet / Φωτογραφία Eurokinissi (Κώστας Τζούμας)

«Με το νέο Gov.gr Wallet κάνουμε πράξη τη μετάβαση σε ένα κράτος πιο σύγχρονο και πιο ασφαλές. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, φέρνουμε τη Θυρίδα του πολίτη στο επίκεντρο ως μοναδικό και ασφαλή δίαυλο επικοινωνίας των πολιτών με το κράτος, ενώ ενσωματώνουμε τον ψηφιακό βοηθό mAigov, ώστε η εξυπηρέτηση να γίνεται πιο άμεση και προσωπική. Και αυτά είναι μόνο η αρχή για το νέο Gov.gr Wallet. Ακολουθούν τα ακίνητα, οι επαγγελματικές ιδιότητες, η δυναμική ενημέρωση εγγράφων. Χτίζουμε βήμα-βήμα ένα κράτος που δεν ταλαιπωρεί, αλλά στηρίζει τους πολίτες του», τόνισε ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
GOV.GR WALLET
 |
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
 |
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top