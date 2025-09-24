Βόλος: «Μαμά, πρέπει να έχει πέσει» - Πώς κατέληξε στον φωταγωγό ο Ιάσονας

Στο πένθος έχει βυθιστεί από χθες ο Βόλος, από τον τραγικό χαμό του 21χρονου Ιάσονα, ο οποίος έπεσε στον φωταγωγό πολυκατοικίας από μεγάλο ύψος και βρήκε τραγικό θάνατο.

Σήμερα, οικογένεια και φίλοι θα του πουν το τελευταίο «αντίο» στις 17:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Η σορός θα βρίσκεται στον εκκλησία στις 17:00, ενώ επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στη «ΦΛΟΓΑ».

Η κηδεία του 21χρονου θα γίνει σήμερα στις 17:30 στον Βόλο

Βόλος: «Ο γιος μου είναι σε σοκ, τον έψαχνε 20 – 30 λεπτα»

Η μητέρα του φίλου του 21χρονου, στο σπίτι του οποίου βρίσκονταν τα παιδιά, είπε πως η παρέα δεν άκουγε μουσική, αλλά προφανώς μιλούσε δυνατά κι αυτό ενόχλησε τον ένοικο του διπλανού διαμερίσματος, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε και τους φώναξε.

Ο 21χρονος φοιτητής βρέθηκε στο κενό από μεγάλο ύψος κι έχασε τη ζωή του - thenewspaper.gr

«Προφανώς το παιδάκι, επειδή είναι συνεσταλμένο παιδί, πολύ καλό παιδί, πάνω στον πανικό του, επειδή νόμιζε ότι κάτι θα βρει εκεί να πατήσει, πάτησε το πλέξιγκλας και έπεσε στο κενό», είπε η μητέρα στο Mega.

«Ο ένοικος διαμαρτυρήθηκε, τους φώναξε, ο γιος μου κατέβηκε κάτω, το παιδί αυτό προφανώς, έχει άλλο χαρακτήρα και ίσως φοβήθηκε μην πούνε κάτι στους γονείς του. Τι να πω; Δεν ξέρω πώς σκέφτονται εκείνη την ώρα. Τι σκέψεις πέρασαν από το μυαλό τους, δεν ξέρω», συμπλήρωσε.

Ο 21χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του 40 λεπτά αργοτερα - thenewspaper.gr

Η μητέρα του φίλου του 21χρονου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, όντως τα παιδιά να πετούσαν αυγά από την ταράτσα σε αυτοκίνητα και περαστικούς.

«Τι να σας πω; Μπορεί να υπήρξε και αυτό το περιστατικό, να έγινε. Ξέρετε οι έφηβοι, πάνω στην εφηβεία τους κάνουν και κάποια ανοησία. Δυστυχώς, αυτή η ανοησία κόστισε τη ζωή σε ένα παιδί. Ας ελπίσουμε αυτό το πράγμα να συνετίσει κάποια παιδιά. Να μην κάθονται σε ταράτσες, σε πράγματα, σε μέρη που είναι επικίνδυνα, άκρως επικίνδυνα», είπε η μητέρα του φίλου του 21χρονου.

Ο γιος της με τον Ιάσονα ήταν πολύ καλοί φίλοι και ο χαμός του, όπως είπε, του έχει στοιχίσει πολύ.

«Τι να λέμε; Όσα δεν φέρνει η ώρα, τα φέρνει η στιγμή. Ο γιος μου, ο γιος μου ο ίδιος μου έλεγε “έχει πάθει κάτι το παιδί, μαμά προσπαθώ να βρω τον Ιάσονα και δεν μπορώ, δεν ανταποκρίνεται, ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα”. Έχει πέσει το παιδί, κάπου πήγε να προφυλαχθεί να κρυφτεί από τον ένοικο και έγινε αυτό που έγινε», τόνισε.

Το σημείο που πάτησε ο 21χρονος και βρέθηκε στο κενό - thenewspaper.gr

«Ο σύζυγος βγήκε έξω και εγώ καλούσα το ασθενοφόρο επί τόπου εκείνη την ώρα. Ο γιος μου βγήκε έξω να δει αν έχει πάρει το αμάξι, αν έφυγε, αν από εκεί που πάτησε κάπου τράπηκε σε φυγή, δεν ήξερε ο γιος μου πού οδηγεί ο φωταγωγός, δεν ξέρουν τα παιδιά. Νόμιζε ότι είχε φύγει, αλλά το παιδί ήταν εγκλωβισμένο εκεί. Είκοσι-τριάντα λεπτά προσπαθούσε να τον βρει στα τηλέφωνα και μου είπε “μαμά πρέπει να έχει πέσει κάτω”. “Πού κάτω” λέω “παιδί μου πού; Πού; Πάμε να δούμε, πού; Στον ακάλυπτο;”. “Όχι” μου είπε, “στον φωταγωγό πρέπει να είναι”», συνέχισε η μητέρα την περιγραφή των τραγικών στιγμών πριν βρεθεί νεκρός ο 21χρονος.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Ιάσονας ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί, αθλητής, από πάρα πολύ καλή οικογένεια του Βόλου. Ήταν αρκετά συνεσταλμένος, αφοσιωμένος στον αθλητισμό και βοηθούσε στις επιχειρήσεις του πατέρα του.

Ο φίλος του 21χρονου τον έψαχνε 20 - 30 λεπτά τρομοκρατημένος για την τύχη του - thenewspaper.gr

«Προσπαθούμε να μιλάμε στα παιδιά μας κάθε μέρα, κάθε μέρα, αλλά δυστυχώς χτυπάει και την δική μας πόρτα το κακό. Ας αναπαυθεί η ψυχή του και προσοχή. Να προσέχουν όλοι, όλοι να προσέχουν και οι γονείς να είμαστε από πίσω όσο μπορούμε», κατέληξε.

Βόλος: «Να τον συμμορφώσω θέλω»

Στο Mega μίλησε και ο ένοικος της πολυκατοικίας που έκανε παρατήρηση στους τρεις φίλους γιατί πετούσαν αυγά.

«Πετούσαν αυγά στον κόσμο. Φώναζε ο κόσμος. Δεν είναι πρώτη φορά. Ανεβαίνουν επάνω και πετάνε αυγά. Είχαμε κλειδώσει για να μην γίνει, γιατί τους πήραμε χαμπάρι. Πώς ανοίξανε, δεν ξέρω», είπε αρχικά.

«Ακούσαμε τον κόσμο που φώναζε από κάτω. Πήγα να ανέβω πάνω και τους βλέπω τους δύο και λέω "τι κάνετε εδώ, αφού δεν είστε από εδώ εσείς, ποιοι είστε;". "Είμαστε με τον φίλο μας". "Πετάτε αυγά" λέω "στον κόσμο". Εν τω μεταξύ εγώ πριν βγω έξω άκουσα έναν θόρυβο. Νόμιζα ήταν η πόρτα. Ακούστηκε ένα «μπουπ». Εντάξει, δεν ήξερα εγώ, από τον ύπνο ήμουν. Ανεβαίνουν πάνω, πίνουν κάτι ενεργειακά ποτά, κάτι τέτοια, δεν θέλει πολύ, παλιά πολυκατοικία μπορεί να φύγει κανένα κάγκελο. Αυτό με ενδιέφερε εμένα πιο πολύ. Να μην γίνει η ζημιά που έγινε», τόνισε ο ένοικος και κατέληξε:

«Στον φωταγωγό έπεσε… Δεν είδα εγώ να πέφτει κανένας, εγώ ένα "μπουπ" άκουσα και μέχρι να βγω έξω, τους είδα να κατεβαίνουν τις σκάλες. Και λέω "πού είναι ο γείτονάς σου εδώ; Τον θέλω". Μου λέει "έφυγε". Ανεβαίνω πάνω δεν βλέπω κάτι. Κλείνω την πόρτα γιατί δεν έχουμε κλειδιά, κλείνω την πόρτα και πήγα στον πατέρα του μετά από κάτω και του λέω κάνε του μία παρατήρηση γιατί με έχει διαλύσει. Θα πληρώσει το αυτοκίνητο λέω, τα πλυσίματα. Ρε φίλε, είναι 21 χρόνων δε θα καθίσω να χτυπήσω ένα παιδί επειδή πέταξε πέντε αυγά. Να το συμμορφώσω θέλω».

Ο 21χρονος ήταν φοιτητής του ΤΕΦΑΑ Αθηνών και γυμναστής στο επάγγελμα. Ήταν μοναχογιός και η απώλειά του έχει συγκλονίσει όχι μόνο την οικογένειά του αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Σε δύο μέρες, μάλιστα, θα αναχωρούσε για την Αθήνα προκειμένου να συνεχίσει την εξεταστική του στο πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, ο θάνατός επήλθε συνέπεια κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων από την πτώση.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Μάλιστα, λαμβάνονται νέες καταθέσεις από ενοίκους για να διαπιστωθεί τι ήταν αυτό που έκανε τους νεαρούς να αποχωρήσουν από την ταράτσα.