Βόλος: Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο

Γιος γνωστού επιχειρηματία και δικηγόρου

23.09.25 , 12:32 Βόλος: Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο
Βόλος: Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 23.09.25, 11:46
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέες μαρτυρίες ρίχνουν φως στις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο κενό ο 20χρονος φοιτητής στον Βόλο κι έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του. 

Βόλος: Νεκρός 20χρονος φοιτητής που έπεσε από φωταγωγό

Το σημείο που έπεσε ο 20χρονος φοιτητής στον Βόλο - thenewspaper.gr

Το σημείο που έπεσε ο 20χρονος φοιτητής στον Βόλο - thenewspaper.gr

Όπως αναφέρει το thenewspaper.gr, το βράδυ της Δευτέρας, ο 20χρονος βρισκόταν με δύο ακόμα φίλους του στην ταράτσα της πολυκατοικίας, όπου έμενε φίλος του στο κέντρο του Βόλου και διασκέδαζαν, πετώντας αυγά σε περαστικούς και διερχόμενα αυτοκίνητα. 
 

Κάποια στιγμή κάποιος τους φώναξε να σταματήσουν και οι τρεις νεαροί θεώρησαν ότι ήταν αστυνομικός. Οι δύο από την παρέα έτρεξαν να φύγουν από την ταράτσα από τις σκάλες, ο 20χρονος επέλεξε να ανέβει σε ένα περβάζι για να κρυφτεί. Για να φτάσει εκεί έπρεπε να περάσει πάνω από τον φωταγωγό της πολυκατοικίας.

O 20χρονος πάτησε πάνω σε ένα στέγαστρο από πλεξιγκλάς το οποίο υποχώρησε και βρέθηκε στο κενό - thenewspaper.gr

O 20χρονος πάτησε πάνω σε ένα στέγαστρο από πλεξιγκλάς το οποίο υποχώρησε και βρέθηκε στο κενό - thenewspaper.gr

Τότε ο νεαρός πάτησε πάνω σε ένα στέγαστρο από πλεξιγκλάς, το οποίο υποχώρησε αμέσως και βρέθηκε στο κενό, καταλήγοντας στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας, με συνέπεια να τραυματιστεί θανάσιμα. 

Ο 20χρονος το βράδυ της Δευτέρας βρισκόταν στην ταράτσα του σπιτιού του με δυο φίλους του - thenewspaper.gr

Ο 20χρονος το βράδυ της Δευτέρας βρισκόταν στην ταράτσα του σπιτιού του με δυο φίλους του - thenewspaper.gr

Βόλος: Οι φίλοι του τον βρήκαν μετά από 40 λεπτά από το στίγμα του κινητού του

Οι δύο φίλοι του 20χρονου που είχαν ανέβει μαζί στην ταράτσα δεν είχαν καταλάβει τι είχε συμβεί. Για περίπου 40 λεπτά τον έψαχναν καθώς δεν είχαν αντιληφθεί ότι είχε πέσει στον φωταγωγό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον καλούσαν επανειλημμένα στο κινητό του τηλέφωνο, δίχως αποτέλεσμα. Τότε ο ένας από τους δύο φίλους του, ο νεαρός που διαμένει στην πολυκατοικία, ξύπνησε και τον πατέρα του για να ψάξουν μαζί.

Μέσα από το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του νεαρού φοιτητή, το οποίο κοίταξαν σε εφαρμογή, διαπίστωσαν ότι ήταν ακόμα στην πολυκατοικία.

Τότε ανέβηκαν εκ νέου στην ταράτσα και εκεί είδαν το πλαστικό κάλυμμα του φωταγωγού σπασμένο. Αμέσως κοίταξαν κάτω και τότε είδαν τον 20χρονο νεκρό.

Στο σημείο έφτασε η αστυνομία, που βρήκε στο σημείο τσόφλια και υπολείμματα αυγών στο οδόστρωμα και στο πεζοδρόμιο γύρω από την πολυκατοικία. Αυγά βρέθηκαν και στην ταράτσα της πολυκατοικίας. 

Βόλος: Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο

Το πλεξιγκλάς που υποχώρησε όταν πάτησε πάνω του ο 20χρονος -  thenewspaper.gr

Ο 20χρονος ήταν ένα χαρισματικό παιδί, με ιδιαίτερη αγάπη στον αθλητισμό και τη ζωή. 

Θρήνος στον Βόλο από τον τραγικό θάνατο του 20χρονου φοιτητή - thenewspaper.gr

Θρήνος στον Βόλο από τον τραγικό θάνατο του 20χρονου φοιτητή - thenewspaper.gr

«Ήταν γεμάτος ενέργεια, με ένα χαμόγελο που δεν έσβηνε ποτέ», αναφέρουν άνθρωποι από το κοντινό του περιβάλλον, οι οποίοι δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν την απώλεια.

