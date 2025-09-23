Βόλος: Συντετριμμένοι οι φίλοι του Ιάσονα - Τον έψαχναν για 40 λεπτά

Συντετριμμένοι είναι οι φίλοι και οι γονείς του 20χρονου Ιάσονα, που σκοτώθηκε πέφτοντας από μεγάλο ύψος, όταν πάτησε σε ενισχυμένο τζάμι ταράτσας πολυκατοικίας στον Βόλο.

Ο Ιάσονας, μαζί με τους δύο φίλους του, έκαναν πάρτι στην ταράτσα της πολυκατοικίας, όπως είπε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο θείος του.

Όμως κάποιος τους έκανε παρατήρηση, με τα παιδιά να τρέπονται σε φυγή. Τότε ο άτυχος Ιάσονας πάτησε επάνω στο τζάμι και έπεσε στο κενό από τον πέμπτο όροφο.

«Κάνανε ένα αυτοσχέδιο πάρτι στην ταράτσα μίας πολυκατοικίας. Μετά από διαμαρτυρίες κάποιου ενοίκου, τα περισσότερα παιδιά που γνώριζαν την έξοδο αποχώρησαν. Ο Ιάσονας, που δεν ήξερε, πάτησε σε έναν φωταγωγό. Το πλαστικό κάλυμμα υποχώρησε και βρέθηκε στο κενό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο θείος του θύματος.

Βόλος: Τον έψαχναν οι φίλοι του επί 40 λεπτά

Οι σκηνές που ακολούθησαν θύμιζαν αρχαία τραγωδία. Οι φίλοι του Ιάσονα τον έψαχναν επί 40 λεπτά. Ανέβηκαν ξανά στην ταράτσα και κατάλαβαν ότι κάτι κακό είχε συμβεί, όταν είδαν το ενισχυμένο τζάμι σπασμένο.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατός του ήταν σχεδόν ακαριαίος, αφού υπέστη βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο 20χρονος ήταν φοιτητής ΤΕΦΑΑ και σε δύο ημέρες θα γυρνούσε στην Αθήνα για την εξεταστική. Η χθεσινή του έξοδος έμελλε να είναι η τελευταία. Οι γονείς του βρίσκονται σε σοκ, αδυνατώντας να πιστέψουν ότι έχασαν τον μοναχογιό τους τόσο ξαφνικά.

Ο πατέρας του είναι γνωστός επιχειρηματίας στον Βόλο, ενώ η Αστυνομία καλεί σε καταθέσεις τόσο τους δύο φίλους του όσο και τους γονείς τους.

