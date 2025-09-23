Βόλος: Συντετριμμένοι οι φίλοι του Ιάσονα - Τον έψαχναν για 40 λεπτά

«Έκαναν αυτοσχέδιο πάρτι στην ταράτσα», δήλωσε ο θείος του στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.09.25 , 15:54 Γιατρός Κατασκήνωσης: Συγκλονίζει Η Μητέρα Του 11χρονου
23.09.25 , 15:48 Αλέκος Συσσοβίτης: Η συγκινητική αποκάλυψη για την ασθένεια της μητέρας του
23.09.25 , 15:48 Σπάρταθλον: Δρομέας Τρέχει Για Άτομα Με Πολλαπλή Σκλήρυνση
23.09.25 , 15:46 Κορυφαίοι Έλληνες δρομείς στον Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης
23.09.25 , 15:26 Γιάννης Αϊβάζης: Πήρε μεταγραφή σε ομάδα της Πάτρας
23.09.25 , 15:22 Γιώργος Κωνσταντίνου: H αξέχαστη σκηνή με το προφιτερόλ & η οικία Κοκοβίκου
23.09.25 , 15:22 Βόλος: Συντετριμμένοι οι φίλοι του Ιάσονα - Τον έψαχναν για 40 λεπτά
23.09.25 , 15:08 H Κατσαρίδα Κ. ξεκινάει ένα ταξίδι αυτογνωσίας
23.09.25 , 14:45 Η Μάρα Ζαχαρέα στο CERN: Η συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Φουντά
23.09.25 , 14:36 Μαρία Ηλιάκη: Η αντίδρασή της στα χαιρετίσματα του Νίκου Μουτσινά
23.09.25 , 14:34 Λένα Παπαληγούρα: Θα υποδυθεί την Πισπιρίγκου;
23.09.25 , 14:30 Βοιωτία: Η στιγμή που 62χρονη επιτίθεται σε δημοσιογράφο του Star - Βίντεο
23.09.25 , 14:11 Ειρήνη Μουρτζούκου: «Ξέρω τον πατέρα των παιδιών της. Είναι παντρεμένος»
23.09.25 , 14:05 Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Με ανδρόγυνο look στο Ηρώδειο
23.09.25 , 14:02 H Αντίθεση Ήλιου- Ποσειδώνα φέρνει απογοητεύσεις
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Βόλος: Συντετριμμένοι οι φίλοι του Ιάσονα - Τον έψαχναν για 40 λεπτά
Καινούργιου: Με παντόφλες στο πλατό - «Δεν μπορώ με τα τακούνια, συγγνώμη»
Βοιωτία: Η στιγμή που 62χρονη επιτίθεται σε δημοσιογράφο του Star - Βίντεο
«Γιώργο, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ» - Χαμός στο Χ για τον Χρυσοστόμου
Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Βόλος: Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο
Σκότωσε τα παιδιά της με αντικαταθλιπτικά και τα έκρυψε σε βαλίτσες
Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει με ανανεωμένο hair style!
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συντετριμμένοι είναι οι φίλοι και οι γονείς του 20χρονου Ιάσονα, που σκοτώθηκε πέφτοντας από μεγάλο ύψος, όταν πάτησε σε ενισχυμένο τζάμι ταράτσας πολυκατοικίας στον Βόλο

Βόλος: Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο

Ο Ιάσονας, μαζί με τους δύο φίλους του, έκαναν πάρτι στην ταράτσα της πολυκατοικίας, όπως είπε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο θείος του. 

Όμως κάποιος τους έκανε παρατήρηση, με τα παιδιά να τρέπονται σε φυγή. Τότε ο άτυχος Ιάσονας πάτησε επάνω στο τζάμι και έπεσε στο κενό από τον πέμπτο όροφο.

«Κάνανε ένα αυτοσχέδιο πάρτι στην ταράτσα μίας πολυκατοικίας. Μετά από διαμαρτυρίες κάποιου ενοίκου, τα περισσότερα παιδιά που γνώριζαν την έξοδο αποχώρησαν. Ο Ιάσονας, που δεν ήξερε, πάτησε σε έναν φωταγωγό. Το πλαστικό κάλυμμα υποχώρησε και βρέθηκε στο κενό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο θείος του θύματος. 

Θρήνος στον Βόλο για τον Ιάσονα που σκοτώθηκε πέφτοντας από τζάμι ταράτσας

Βόλος: Τον έψαχναν οι φίλοι του επί 40 λεπτά 

Οι σκηνές που ακολούθησαν θύμιζαν αρχαία τραγωδία. Οι φίλοι του Ιάσονα τον έψαχναν επί 40 λεπτά. Ανέβηκαν ξανά στην ταράτσα και κατάλαβαν ότι κάτι κακό είχε συμβεί, όταν είδαν το ενισχυμένο τζάμι σπασμένο.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατός του ήταν σχεδόν ακαριαίος, αφού υπέστη βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Τραγωδία Βόλος

Νεκρός 20χρονος φοιτητής στον Βόλο

Ο 20χρονος ήταν φοιτητής ΤΕΦΑΑ και σε δύο ημέρες θα γυρνούσε στην Αθήνα για την εξεταστική. Η χθεσινή του έξοδος έμελλε να είναι η τελευταία. Οι γονείς του βρίσκονται σε σοκ, αδυνατώντας να πιστέψουν ότι έχασαν τον μοναχογιό τους τόσο ξαφνικά.

Ο πατέρας του είναι γνωστός επιχειρηματίας στον Βόλο, ενώ η Αστυνομία καλεί σε καταθέσεις τόσο τους δύο φίλους του όσο και τους γονείς τους.

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΛΟΣ
 |
ΤΡΑΓΩΔΙΑ
 |
20ΧΡΟΝΟΣ
 |
ΦΟΙΤΗΤΗΣ
 |
ΤΖΑΜΙ
 |
ΦΩΤΑΓΩΓΟΣ
 |
ΠΤΩΣΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top