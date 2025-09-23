«Kαίγομαι, καίγομαι» - Ψέκασε με σπρέι πιπεριού πατέρα και 8χρονο παιδί!

Ο οδηγός μετά την επίθεση εξαφανίστηκε στα στενά της Καισαριανής

Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνας Ρίστα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στην Καισαριανή. Οδηγός αυτοκινήτου μετά απο διαπληκτισμό με οδηγό μηχανής του επιτέθηκε με σπρέι πιπεριού ψεκάζοντας τόσο τον ίδιο όσο και το παιδί του, ένα κοριτσάκι μόλις 8 ετών. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Καισαριανή: Βρέθηκαν όπλα και πυρομαχικά σε κάδο απορριμμάτων

Η επίθεση με σπρέι πιπερού έγινε για μια... προσπέραση όπως αποκαλύπτει στο Star ο πατέρας της 8χρονης και θύμα της επίθεσης.

«Με βρίσανε... Πάω κοντά στο παράθυρο και του λέω σε εμένα απευθύνθηκε το βρίσιμο; Mου λέει σε σένα ....και μου λέει "άντε φύγε από εδω πέρα μην κατέβω κάτω", και κάνει την κίνηση και λύνει τη ζώνη και πάει να ανοίξει την πόρτα να κατέβει, εκείνη την ώρα φοβήθηκα για το παιδί και δεν ήξερα πώς θα εξελιχθεί, τον απώθησα έβαλα το χέρι μου μέσα απο το παράθυρο λέγοντας του "ωπα κάτσε εκεί που είσαι". Αυτό ήταν το τελευταίο που πρόλαβα και είπα και είδα» είπε ο πατέρας της 8χρονης.

Καισαριανή: Ψέκασε με σπρέι πιπεριού πατέρα και 8χρονη

 Η επίθεση έγινε σε έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της Καισαριανής, στην Εθνικής Αντιστάσεως. Ο οδηγός αμέσως μετά πάτησε γκάζι και με ιλλιγιώδη ταχύτητα επιχείρησε να διαφύγει μέσα από τα στενά της περιοχής.

Αυτόπτες μάρτυρες ξεκίνησαν να καταδιώκουν το όχημα καταφέρνοντας να πάρουν την πινακίδα του, ενώ στο σημείο οι καταστηματάρχες έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί και στον πατέρα.

Καισαριανή: Καταστηματάρχες έδωσαν τις πρώτες βοήθειες σε πατέρα και παιδί

«Ακουσα το παιδάκι που τσίριζε και φώναζε "καίγομαι, καίγομαι"» είπε μία αυτόπτης μάρτυρας

«Του πλύναμε το πρόσωπο με νεράκι και καλέσαμε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ» είπε άλλος αυτόπτης μάρτυρας στο Star.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Παίδων και ο πατέρας στο Λαϊκό.

Το 8χρονο παιδί συνεχίζει να ταλαιπωρείται καθώς λαμβάνει αντιβίωση και σταγόνες για να μάτια του.

Ο πατέρας προχώρησε σε μήνυση δίνοντας στις αρχές την πινακίδα του οχήματος, ωστόσο τέσσερις μέρες μετά ο «νταής» οδηγός παραμένει ασύλληπτος.

 

