Θεσσαλονίκη: 38χρονος έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, όταν άνδρας έπεσε από το μπαλκόνι και σκοτώθηκε.
Ένας 38χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το πρωί της Τρίτης.
Σύμφωνα με το thestival.gr, η τραγωδία έγινε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί στην περιοχή της Καλαμαριάς. Οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο κενό παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Η Αστυνομία διερευνά τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.