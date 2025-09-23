Σουφλί: Tρένο παρέσυρε αυτοκίνητο σε αφύλακτη διάβαση

H ανακοίνωση της Hellenic Train για το περιστατικό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.09.25 , 13:34 Φάρμα: Νικητής της σημερινής δοκιμασίας ο καλύτερος... ηθοποιός!
23.09.25 , 13:23 O Nικ Καλάθης αποκάλεσε «κλόουν» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
23.09.25 , 13:15 Θεσσαλονίκη: 38χρονος έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε
23.09.25 , 13:06 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Για δείπνο με see-through Chanel η παρουσιάστρια
23.09.25 , 13:05 Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει με ανανεωμένο hair style!
23.09.25 , 13:04 Συντάξεις Οκτωβρίου: Σε 48 ώρες οι πληρωμές
23.09.25 , 13:03 Φτιάξε μόνος-η σου την ιταλική σαλάτα παντζανέλα
23.09.25 , 12:50 Cash or Trash: Προτομή του Φρανκενστάιν αναζητάει... σπινθηροβόλο συλλέκτη!
23.09.25 , 12:48 Καινούργιου: Με παντόφλες στο πλατό - «Δεν μπορώ με τα τακούνια, συγνώμη»
23.09.25 , 12:32 Βόλος: Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο
23.09.25 , 12:28 Μπορείς να μαντέψεις τα αδέλφια των διασήμων;
23.09.25 , 12:20 GNTM: Ζεν, Γαβαλάς κι Έντι σε event μετά τη μεγάλη πρεμιέρα!
23.09.25 , 12:15 Σουφλί: Tρένο παρέσυρε αυτοκίνητο σε αφύλακτη διάβαση
23.09.25 , 12:13 Μικρούτσικος κατά Πορτοσάλτε: «Είναι αλήτης, θέλει φτύσιμο»
23.09.25 , 11:49 Φλωρίδης για Τέμπη: Εδώ και 2,5 χρόνια δεν έχει υποβληθεί αίτημα εκταφής
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Βόλος: Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο
Θεσσαλονίκη: 38χρονος έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε
«Γιώργο, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ» - Χαμός στο Χ για τον Χρυσοστόμου
Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει με ανανεωμένο hair style!
Καινούργιου: Με παντόφλες στο πλατό - «Δεν μπορώ με τα τακούνια, συγνώμη»
Φάρμα: Νικητής της σημερινής δοκιμασίας ο καλύτερος... ηθοποιός!
Στέλλα Παλούκη: Η ηλικία, το fitness, το Instagram & η συμμετοχή στη Φάρμα
Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Για δείπνο με see-through Chanel η παρουσιάστρια
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: evros-news.gr / Φωτογραφία Facebook (evros-news.gr)
Τρένο παρέσυρε ΙΧ σε αφύλακτη διάβαση στο Σουφλί / Βίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε στο Σουφλί, όταν τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Ορεστιάδα – Αλεξανδρούπολη παρέσυρε φορτηγάκι σε διάβαση.

Σύμφωνα με  πληροφορίες από το evros-news.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σε διάβαση που βρίσκεται μετά τα σφαγεία, η οποία δε διαθέτει προστατευτικές μπάρες και είναι αφύλακτη. Ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε εγκαίρως το όχημα και προσπάθησε να μειώσει την ταχύτητα, όμως παρά τις προσπάθειες, παρέσυρε το όχημα, το οποίο εκτοξεύτηκε αρκετά μέτρα.

Ο οδηγός του φορτηγού, κάτοικος χωριού της περιοχής, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, πυροσβεστική, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και συνεργεία του δήμου Σουφλίου, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια στην περιοχή και να διερευνηθούν οι συνθήκες του ατυχήματος.

H ανακοίνωση της Hellenic Train για το περιστατικό

Για το συμβάν, η Hellenic Train εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: 

«Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, σήμερα στις 10:20, η αμαξοστοιχία 1681 που εκτελούσε το δρομολόγιο Ορμένιο - Αλεξανδρούπολη συγκρούστηκε με φορτηγό όχημα, το οποίο παραβίασε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση, κοντά στο Σουφλί.

Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα ακαριαίας πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την πρόσκρουση.

Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι 10 επιβάτες της αμαξοστοιχίας και το προσωπικό της Hellenic Train είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η αμαξοστοιχία υπέστη υλικές ζημιές.

Λόγω του συμβάντος, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1681, η οποία ακινητοποιήθηκε, καταργείται στο τμήμα Λάβαρα – Αλεξανδρούπολη.

Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΟΥΦΛΙ
 |
ΤΡΕΝΟ
 |
ΑΤΥΧΗΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top