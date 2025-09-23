Σουφλί: Tρένο παρέσυρε αυτοκίνητο σε αφύλακτη διάβαση

Συναγερμός σήμανε στο Σουφλί, όταν τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Ορεστιάδα – Αλεξανδρούπολη παρέσυρε φορτηγάκι σε διάβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το evros-news.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σε διάβαση που βρίσκεται μετά τα σφαγεία, η οποία δε διαθέτει προστατευτικές μπάρες και είναι αφύλακτη. Ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε εγκαίρως το όχημα και προσπάθησε να μειώσει την ταχύτητα, όμως παρά τις προσπάθειες, παρέσυρε το όχημα, το οποίο εκτοξεύτηκε αρκετά μέτρα.

Ο οδηγός του φορτηγού, κάτοικος χωριού της περιοχής, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, πυροσβεστική, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και συνεργεία του δήμου Σουφλίου, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια στην περιοχή και να διερευνηθούν οι συνθήκες του ατυχήματος.

H ανακοίνωση της Hellenic Train για το περιστατικό

Για το συμβάν, η Hellenic Train εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:

«Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, σήμερα στις 10:20, η αμαξοστοιχία 1681 που εκτελούσε το δρομολόγιο Ορμένιο - Αλεξανδρούπολη συγκρούστηκε με φορτηγό όχημα, το οποίο παραβίασε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση, κοντά στο Σουφλί.

Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα ακαριαίας πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την πρόσκρουση.

Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι 10 επιβάτες της αμαξοστοιχίας και το προσωπικό της Hellenic Train είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η αμαξοστοιχία υπέστη υλικές ζημιές.

Λόγω του συμβάντος, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1681, η οποία ακινητοποιήθηκε, καταργείται στο τμήμα Λάβαρα – Αλεξανδρούπολη.

Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».