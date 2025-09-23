Ηράκλειο: Πατέρας έκανε όπισθεν και παρέσυρε το 3χρονο παιδί του

Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ – Πώς είναι η υγεία του

Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται από το απόγευμα της Δευτέρας ένα 3χρονο αγοράκι, το οποίο παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του πατέρα του, όταν εκείνος έκανε όπισθεν. 

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα

Σύμφωνα με το neakriti.gr μόλις ο πατέρας αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο έφτασε στο σπίτι και μετέφερε το παιδάκι στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αγοράκι είχε επικοινωνία και ήταν κινητικό. 

Kρήτη: Αγωνία για 4χρονη που παρασύρθηκε από φορτηγάκι

Στη συνέχεια το παιδί μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο, όπου οι γιατροί διέγνωσαν θλάση στον πνευμονοθώρακα. Έτσι κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ για να του παρασχεθεί αναπνευστική υποστήριξη στη ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου. 

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση υγείας του 3χρονου, η οποία είναι σταθερή. 
 

