Ηράκλειο: Πατέρας έκανε όπισθεν και παρέσυρε το 3χρονο παιδί του

Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται από το απόγευμα της Δευτέρας ένα 3χρονο αγοράκι, το οποίο παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του πατέρα του, όταν εκείνος έκανε όπισθεν.

Σύμφωνα με το neakriti.gr μόλις ο πατέρας αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο έφτασε στο σπίτι και μετέφερε το παιδάκι στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αγοράκι είχε επικοινωνία και ήταν κινητικό.

Στη συνέχεια το παιδί μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο, όπου οι γιατροί διέγνωσαν θλάση στον πνευμονοθώρακα. Έτσι κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ για να του παρασχεθεί αναπνευστική υποστήριξη στη ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση υγείας του 3χρονου, η οποία είναι σταθερή.

