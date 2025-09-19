Αντιδράσεις με βιβλίο Oικονομικών του Γυμνασίου

Το σχολικό βιβλίο Οικονομικών της Γ’ Γυμνασίου, που χρησιμοποιείται και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς εξισώνει την ένδεια φτωχών οικογενειών με τα… «διλήμματα» πολυεκατομμυριούχων ποδοσφαιριστών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διδασκαλίας της έννοιας της «στενότητας» – βασικής αρχής της οικονομικής επιστήμης που αφορά την περιορισμένη ύπαρξη αγαθών και πόρων – το βιβλίο επιχειρεί να δείξει πως όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως εισοδήματος, βιώνουν καταστάσεις περιορισμού.

