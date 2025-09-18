Βίντεο από τη στρατιωτική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων στο Αιγαίο

Ολοκληρώθηκε με ανακατάληψη βραχονησίδας - Δείτε φωτογραφίες

18.09.25 , 11:46
Ολοκληρώθηκε τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 η μεσαίας κλίμακας άσκηση ετοιμότητας,  που διετάχθη αιφνιδιαστικά από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

άσκηση ετοιμότητας ενόπλων δυνάμεων 1

Η τελική φάση της εν λόγω άσκησης διεξήχθη σε νήσο της περιοχής ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) η οποία περιλάμβανε ανακατάληψη βραχονησίδος, με συμμετοχή τμημάτων της διακλαδικής δύναμης επιχειρήσεων που ενεργοποιήθηκε στο πλαίσιο της άσκησης.

άσκηση ετοιμότητας ενόπλων δυνάμεων 2

Τη δραστηριότητα παρακολούθησε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ, τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, τον Διοικητή ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή και τον Διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγο Γεώργιο Μανουρά.

άσκηση ετοιμότητας ενόπλων δυνάμεων 3

Δείτε φωτογραφίες από την άσκηση

άσκηση ετοιμότητας ενόπλων δυνάμεων 4

άσκηση ετοιμότητας ενόπλων δυνάμεων 5

άσκηση ετοιμότητας ενόπλων δυνάμεων 6

άσκηση ετοιμότητας ενόπλων δυνάμεων 7

άσκηση ετοιμότητας ενόπλων δυνάμεων 8

άσκηση ετοιμότητας ενόπλων δυνάμεων 9

άσκηση ετοιμότητας ενόπλων δυνάμεων 10

 

Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
 |
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
