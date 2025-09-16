«Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο»: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί για τα ΙΧ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στο κέντρο της Αθήνας, από το βράδυ του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 21 του μήνα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο».

Οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν από τις 20:00 το Σάββατο (20/9) έως τις 23:00 της Κυριακής (21/9) και αφορούν βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της πόλης.

Ο Δήμος Αθηναίων γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο (22 Σεπτεμβρίου) με μια μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση στην οδό Αθηνάς. Για 24 ώρες, η πολυσύχναστη οδός -από το ύψος της Ευριπίδου μέχρι το Μοναστηράκι- απαλλαγμένη από μηχανοκίνητα οχήματα, θα γεμίσει με δράσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και δημιουργίας, που θα αναδείξουν τον βιώσιμο χαρακτήρα του προορισμού.

Ειδικότερα, θα διακοπεί η κυκλοφορία στους παρακάτω δρόμους:

• Οδός Αθηνάς: στο τμήμα μεταξύ Ευριπίδου και Ερμού, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

• Οδός Καραγεώργη Σερβίας: σε όλο το μήκος της.

• Οδός Περικλέους: σε όλο το μήκος της.

• Οδός Αθηναΐδος: σε όλο το μήκος της.

• Οδός Αγίας Ειρήνης: σε όλο το μήκος της.

• Πλατεία Αγίων Ασωμάτων: μεταξύ Σαρρή και Ερμού, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

• Οδός Ερμού: στο τμήμα μεταξύ Αγίων Ασωμάτων και Αθηνάς, και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδούς και πλατείες, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν πρόσθετα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.