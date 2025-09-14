Δράμα: Αφέθηκε ελεύθερος ο οδηγός ΚΤΕΛ που αποβίβασε μαθητές σε χωράφια

Ξεκινά έρευνα για την υπόθεση

Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση που αποκάλυψε το Σάββατο 14/9 το STAR με την καταγγελία μητέρας ότι οδηγός ΚΤΕΛ αποβίβασε τρεις μαθητές σε... χωράφια στη Δράμα. Ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη μετά τη μήνυση που κατέθεσε η μητέρα. 

Δράμα: Μητέρα καταγγέλλει οδηγό ΚΤΕΛ - Αποβίβασε μαθητές στα χωράφια

Η σύλληψη έγινε το βράδυ του Σαββάτου και ήταν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μετά τη μήνυση της μητέρας. Στη συνέχεια ο οδηγός αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, καθώς οι δικαστικές αρχές διέταξαν να ξεκινήσει έρευνα για την καταγγελία της μητέρας ότι ο οδηγός ανάγκασε την 12χρονη κόρη της και άλλους δύο μαθητές να αποβιβαστούν στα χωράφια γιατί το λεωφορείο ήταν υπεράριθμο. Η μητέρα είναι αποφασισμένη και ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη, ενώ αναμένεται να κληθούν σε καταθέσεις όχι μόνο οι εμπλεκόμενοι αλλά και οι μάρτυρες που είδαν τα όσα έγιναν το μεσημέρι της Παρασκευής.


 

