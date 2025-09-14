Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο

Η Λένα Σαμαρά πέθανε στις 7 Αυγούστου σε ηλικία 34 ετών

Ελλαδα
Πηγή: (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο
Σε βαρύ κλίμα πένθους έγινε στο Α' Νεκροταφείο το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατο της Λένας Σαμαρά το μεσημέρι της Κυριακής (14/9).

Δεκάδες φίλοι και οικείοι συμπαρίστανται αυτήν την ώρα στην οικογένεια Σαμαρα στο πρώτο νεκροταφείο όπου τελείται το μνημόσυνο της αδικοχαμένης κόρης τους.

Η Λένα Σαμαρά έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών στις 7 Αυγούστου. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν η κόρη του πρώην πρωθυπουργού έπαθε ανακοπή και κατέληξε. 

Στον χώρο του νεκροταφείου της εκκλησίας Αγίων Θεοδώρων πήγε ο πατέρας της και πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η μητέρα της, Γεωργία, ο αδερφός της Κώστας, ο θείος της Αλέξανδρος Σαμαράς.

Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο

Συντετριμμένη η Γεωργία Σαμαρά με τον θάνατο της κόρης της / Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο

Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο

Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο

Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο

Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο

Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο

Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο

Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο

Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο

Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο

Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο

Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο

Πλήθος κόσμου που θέλησε να βρεθεί μαζί με την οικογένεια, να τους αγκαλιάσει και να συλλυπηθεί. 

Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο

Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο

Νίκος Δένδιας - Δάφνη Λάλα

Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο

Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο

Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο

Νικήτας Κακλαμάνης

Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο

Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο

Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο

Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο

Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο

Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο

Τάκης Θεοδωρικάκος

Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο

Νίκος Δένδιας - Δάφνη Λάλα

Μεταξύ των παρευρισκομένων στο μνημόσυνο ήταν εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, όπως οι βουλευτές Ζωή Ράπτη, Στέλιος Πέτσας, Δημήτρης Χρυσομάλλης, Μανώλης Κεφαλογιάννης και Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο επιχειρηματίας. Παρών είναι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο

Μάκης Βορίδης

Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο

Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο

Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο

Όλγα Κεφαλογιάννη

«Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του, τι να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο της, τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο. Τι να πω σαν πατέρας γι' αυτή την πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας, γι' αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης που συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς», ανέφερε συγκινημένος ο κ. Σαμαράς, αποχαιρετώντας το παιδί του και πρόσθεσε: «Συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς που τόσο ευγνωμονούσε. Στο καλό, Λένα, στο καλό και στον Θεό. Η Λένα έλαμπε όταν έδινε. Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια. Καλό ταξίδι στον Παράδεισο».

Ο ξαφνικός θάνατος της Λένας Σαμαρά

Η 34χρονη το μεσημέρι της Πέμπτης 7 Αυγούστου ένιωσε έντονη αδιαθεσία και ζάλη και μεταφέρθηκε αρχικά στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο. 

Εκεί υποβλήθηκε σε βιοχημικές εξετάσεις και σε αξονική τομογραφία με τους γιατρούς να μην διαπιστώνουν κάτι ανησυχητικό. Ωστόσο επειδή η ζάλη επέμενε, έκριναν ότι έπρεπε να μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό που εφημέρευε η νευρολογική κλινική για περαιτέρω έλεγχο. 

Η Λένα Σαμαρά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες είχε πλήρη επικοινωνία με το περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της εξέτασής της όμως από νευρολόγους και παθολόγους του Ευαγγελισμού φέρεται να εκδήλωσε επιληπτικές κρίσεις. 

Αμέσως οι γιατροί προχώρησαν στην διασωλήνωσή της, όμως η κόρη του Αντώνη Σαμαρά υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέληξε.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη επί 50 λεπτά να την επαναφέρουν, κάνοντας ΚΑΡΠΑ, όμως η καρδιά της Λένας Σαμαρά την είχε προδώσει. 

ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
 |
40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
 |
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
