Θεσσαλονίκη: 36χρονη μαχαίρωσε τον Τούρκο οδηγό έξω από νυχτερινό κέντρο

Αιματηρό επεισόδιο συνέβη σήμερα τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη.

Λίγο πριν τις 5 το πρωί 36χρονη Ελληνίδα μαχαίρωσε στην πλάτη έναν 34χρονο Τούρκο οδηγό φορτηγού έξω από νυχτερινό κέντρο. Και οι δυο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, άγνωστα παραμένουν τα αίτια της επίθεσης της 36χρονης στον 34χρονο.

Ο 34χρονος φέρει τραύμα από μαχαίρι στην πλάτη ωστόσο η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο ενώ η 36χρονη ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στο νοσοκομείο, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το thestival.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.