Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο στην Κηφισιά

Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (13/9) σε εργοστάσιο στην περιοχή της Κηφισιάς, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. 

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχειρούν 10 οχήματα και 30 πυροσβέστες  για την κατάσβεση της φωτιάς. Στην προσπάθεια συνδράμουν και εθελοντές πυροσβέστες.

Λόγω της πυρκαγιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αιγίδων, από το ύψος της οδού Σένεκα, και η Τροχαία έχει προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας.

 

