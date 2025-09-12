Κρήτη: Οδηγός παρέσυρε και σκότωσε 19χρονη που περπατούσε στο σκοτάδι

Η μαύρη λίστα των θανατηφόρων τροχαίων στην Κρήτη μεγαλώνει… Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, μια 19χρονη κοπέλα από την Ουκρανία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, η νεαρή προσπάθησε να περάσει κάθετα τον ΒΟΑΚ, στο Κουτουλουφάρι Χερσονήσου, μέσα στο σκοτάδι. Εκείνη τη στιγμή, χτυπήθηκε από ΙΧ που οδηγούσε 21χρονος με κατεύθυνση προς τον Άγιο Νικόλαο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και αποδείχτηκε μοιραία για την πεζή.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, άλλος οδηγός είχε δει την κοπέλα να περπατά στον δρόμο και κατάφερε την τελευταία στιγμή να την αποφύγει, χωρίς όμως να αποτραπεί το κακό.

Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασαν αμέσως στο σημείο, όμως για τη 19χρονη ήταν ήδη αργά. Ο 21χρονος οδηγός συνελήφθη από τις Αρχές.