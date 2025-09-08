Αντικαταστάθηκαν τα μέλη του ηγουμενοσυμβουλίου της Ι.Μ. Μεγάλου Σπηλαίου

Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ
Μέγα Σπήλαιο - Αρχαιοκαπηλία: Τι λέει ο αδελφός του κατηγορούμενου / MEGA
Αντικαταστάθηκαν τα μέλη του ηγουμενοσυμβουλίου της ιεράς μονής του Μεγάλου Σπηλαίου, όπως ανακοινώθηκε από την μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

Σύμφωνα με την μητρόπολη, «η αντικατάσταση έγινε λόγω εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει η ιερά μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του εσωτερικού κανονισμού της μονής».

Ηγούμενος έβγαλε στο… σφυρί ιερό ευαγγέλιο του 1700 και βυζαντινά κειμήλια!

Ηγούμενος της μονής και πρόεδρος του ηγουμενοσυμβουλίου αναλαμβάνει ο μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Ιερώνυμος και ως μέλη, ο μοναχός Βαρνάβας Βαδεβούλης και ο νομικός σύμβουλος της μητρόπολης και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας, Γεώργιος Μπέσκος.

Με την ίδια ανακοίνωση η μητρόπολη καλεί τους πιστούς, «να στηρίξουν με την προσευχή τους την ιερά μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε αυτήν την ιδιαίτερη περίσταση, ευχόμενοι ο Κύριος να ενισχύει και να καθοδηγεί το νέο ηγουμενοσυμβούλιο στο έργο του».

Μέγα Σπήλαιο: Ηγούμενος επιχειρούσε να πουλήσει εκκλησιαστικά κειμήλια 

Συνελήφθησαν την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου ένας ηγούμενος μονής στα Καλάβρυτα και ο βοηθός του, καθώς προσπάθησαν να πουλήσουν θρησκευτικά κειμήλια μεγάλης αξίας.

Ανάμεσα στα κειμήλια που προσπάθησε να πουλήσει ο ηγούμενος ήταν δύο ιερά ευαγγέλια του 1737 και του 1761, 17 βυζαντινές εικόνες, καθώς και αρκετά αντικείμενα που υπάγονται στον νόμο περί αρχαιοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο ηγούμενος και ο βοηθός του συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), κατά την οποία μία γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων. Μάλιστα, κατά την διάρκεια της επιχείρησης η αστυνομικός, μετά από διαπραγματεύσεις, συμφώνησε με τον ηγούμενο για την αγορά μέρους των κειμηλίων έναντι 200 χιλιάδων ευρώ.

Εκτός του ηγούμενου της μονής και του βοηθού του οι αστυνομικοί συνέλαβαν ως συνεργούς έναν ενεχυροδανειστή και τη σύζυγό του, καθώς και ακόμα δύο άτομα που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες.

