Ηγούμενος έβγαλε στο… σφυρί ιερό ευαγγέλιο του 1700 και βυζαντινά κειμήλια!

Σκάνδαλο στην Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα

Πηγή: Φωτογραφία από βίντεο αρχείου Open
Συνέλαβαν τον ηγούμενο της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα / Βίντεο Open
Xειροπέδες σε ηγούμενο της Ιεράς Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα πέρασαν οι αστυνομικοί, καθώς κατηγορείται ότι επιχείρησε να πουλήσει πολύτιμα εκκλησιαστικά και βυζαντινά κειμήλια, τα οποία αποτελούσαν περιουσία της Μονής.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ηγούμενος πιάστηκε επ’ αυτοφώρω να προσπαθεί να διαθέσει προς πώληση αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας, ανάμεσά τους ένα ιερό ευαγγέλιο του 1700, βυζαντινές εικόνες και δεκάδες άλλα εκκλησιαστικά αντικείμενα που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, ο ιερωμένος φέρεται να προσπαθούσε να «σκοτώσει» τα κειμήλια για μερικές χιλιάδες ευρώ, παρότι η ιστορική και πολιτιστική τους αξία είναι ανυπολόγιστη. Η αστυνομία κατάφερε να τον συλλάβει, όταν αστυνομικός παρουσιάστηκε ως υποψήφιος αγοραστής και συναντήθηκε μαζί του προκειμένου να αγοράσει τα αντικείμενα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η παράνομη αυτή δραστηριότητα δεν αποκλείεται να εμπλέκει και άλλους μοναχούς της Μονής, καθώς θεωρείται απίθανο να οργανώθηκε μόνο από τον ηγούμενο.

Η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη.

ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
ΚΕΙΜΗΛΙΑ
