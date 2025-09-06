Συναγερμός στο μετρό Θεσσαλονίκης - Έκλεισαν σταθμοί

Κατόπιν εντολής της αστυνομίας

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Συναγερμός Στο μετρό Θεσσαλονίκης - Έκλεισαν Σταθμοί
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κανονικά διεξάγονται πλέον, σε όλο το μήκος της Γραμμής 1, τα δρομολόγια του μετρό, στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» κατόπιν εκδηλωθείσης απειλής.

Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν δύο σακούλες, που κίνησαν υποψίες, αλλά μετά την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε πως περιείχαν σπρέι για γκράφιτι.

Ο «συναγερμός» έληξε και οι δύο σταθμοί που νωρίτερα είχαν κλείσει τέθηκαν και πάλι σε λειτουργία.

