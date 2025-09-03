Διευθυντές υπουργείων και υπάλληλοι ξέπλεναν χρήματα μέσω στοιχηματικών

Στοιχημάτιζαν έως και 1 εκατομμύριο ευρώ - 200 άτομα ελέγχονται

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: φωτογραφία Cottonbro studio/Pexels
Ανώτατοι υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών περιλαμβάνονται στη λίστα 200 προσώπων που μπήκαν στο στόχαστρο της Αρχής κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιριών.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρευνα σε βάθος 5ετίας – 10ετίας από την Αρχή για το Ξέπλυμα!

Τα ποσά που έπαιζαν μέσω 10 συστηματικών στοιχηματικών εταιρειών έφταναν ως και ένα εκατομμύριο ευρώ και η προέλευση τους ήταν απροσδιόριστες, καθώς φέρονται να μη δικαιολογούνται από τα εισοδήματα τους.

Η Αρχή προχωρά σε διασταυρώσεις, συγκρίνοντας τις φορολογικές δηλώσεις των ελεγχόμενων, με τα μεγάλα ποσά που έπαιζαν μέσω λογαριασμών στις στοιχηματικές εταιρίες.

Οι στοιχηματικές εταιρίες φέρονται να χρησιμοποιούσαν ως πράκτορες, ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα τυχερά παίγνια, όπως ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ, πρατήρια υγρών καυσίμων κλπ.

Απάτη δεκάδων εκατ. ευρώ με εικονικά τιμολόγια διερευνά η Αρχή για Ξέπλυμα 

Οι ελεγχόμενοι φέρονται να άνοιγαν λογαριασμό στις στοιχηματικές εταιρίες μέσω διαδικτύου και στη συνέχεια, έδιναν χρήματα σε ρευστό στους πράκτορες προκειμένου να μπουν στον παικτικό λογαριασμό τους με συνέπεια να εμφανίζονται ως κεφάλαια από τον τζόγο. Στη συνέχεια τα χρήματα αυτά μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η Αρχή ενημέρωσε για την συγκεκριμένη πρακτική που οδηγεί στο  ξέπλυμα μαύρου χρήματος την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων.
 

