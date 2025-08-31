Σπάρτη: Εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης με περισσότερα από 2.250 δενδρύλλια

Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα

Ελλαδα
Σπάρτη: Εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης
Σπάρτη: Εντοπίστηκε φυτεία κάνναβης
Περισσότερα από 2.250 δενδρύλλια κάνναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, σε δύσβατη αγροτοδασική περιοχή του δήμου Ανατολικής Μάνης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 61χρονος ημεδαπός, καθώς και τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 20, 31 και 39 ετών, αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και για το -κατά περίπτωση- αδίκημα της παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει τα στελέχη της ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, πραγματοποίησαν επιχείρηση στην δύσβατη περιοχή, όπου εντόπισαν σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο με φυσική συγκάλυψη, φυτεία κάνναβης, στην οποία καλλιεργούνταν συνολικά 2.257 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 1,70 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν μαζί με τον αντίστοιχο αρδευτικό και καλλιεργητικό εξοπλισμό που βρέθηκε στο χώρο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ οι αστυνομικοί της ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του τμήματος η Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

