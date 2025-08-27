Καιρός: Ισχυρά μελτέμια έως την Παρασκευή – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία;

Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα, Τετάρτη, ωστόσο τα ισχυρά μελτέμια επιμένουν, ειδικά στο Αιγαίο, με τους βοριάδες να φτάνουν κατά τόπους τα 7 με 8 μποφόρ.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη από το Σαββατοκύριακο αναμένεται σταδιακά πρόσκαιρη αλλαγή του σκηνικού στα βορειοδυτικά με βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν κυρίως το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Μακεδονία.

Από τη Δευτέρα ο καιρός θα βελτιωθεί ξανά, με νέα άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία στα ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 36 βαθμούς. Παράλληλα, οι ισχυροί άνεμοι θα παραμείνουν το κυρίαρχο στοιχείο έως και την Παρασκευή, δημιουργώντας συνθήκες που απαιτούν προσοχή σε θαλάσσιες δραστηριότητες και μετακινήσεις.

Ο καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στη δυτική Κρήτη και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 32 με 33, στα νησιά του Ιονίου τους 31, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Μακεδονία. Άνεμοι: Mεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στη δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στην ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 29 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις έως 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

