Αίγινα: ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου της άτυχης γυναίκας

Οι δραματικές στιγμές για να την κρατήσουν στη ζωή - Ρεπορτάζ της Α. Λίτινα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.08.25 , 23:46 Τέιλορ Σουίφτ: Αρραβωνιάστηκε με τον Τράβις Κέλσι μετά από 2 χρόνια σχέσης
26.08.25 , 23:41 Θανάσης Παφίλης: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά
26.08.25 , 23:20 Θάνατος Ντα Κόστα: «Όλα έγιναν λάθος από την αρχή»
26.08.25 , 22:55 Καισαριανή: Σε Κάδο Βρέθηκαν Όπλα, Χειροβομβίδες Και 14 Εικόνες
26.08.25 , 22:50 Οικονομάκου - Τσερέλα: Από νησί σε νησί - Στη Μήλο μετά την Ελαφόνησο
26.08.25 , 22:26 Μαρία Αριστοτέλους: Πέθανε σε ηλικία 34 ετών η αθλήτρια επί κοντώ
26.08.25 , 22:11 Κλήρωση Τζόκερ 26/8/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
26.08.25 , 22:04 Παλαιό Φάληρο: Ξυλοκόπησαν άγρια διανομέα φαγητού και τον λήστεψαν
26.08.25 , 21:46 Κλήρωση Eurojackpot 26/8: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 41.000.000 ευρώ
26.08.25 , 21:38 Θεοδωρικάκος: Φέρτε πίσω τις επιδοτήσεις που δεν αξιοποιήθηκαν
26.08.25 , 21:18 Αίγινα: ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου της άτυχης γυναίκας
26.08.25 , 21:18 Politico: Τι ερευνά για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
26.08.25 , 21:11 Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο βίντεο και το μήνυμα όλο νόημα του τραγουδιστή
26.08.25 , 20:44 Τουρκία: Συνεχίζει την περικύκλωση της Ελλάδας μέσω Λιβύης
26.08.25 , 20:36 Νουλέζας για Βόλο: «Υπήρχε ιατρική γνωμάτευση που χάθηκε από το σπίτι του»
Καισαριανή: Σε Κάδο Βρέθηκαν Όπλα, Χειροβομβίδες Και 14 Εικόνες
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το σπαρακτικό μήνυμα της κολλητής της
Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης
Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Οι φίλοι του Ντέμη στο πλευρό του
O Ανδρέας Γεωργίου έγινε πατέρας - Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου
Κορμάρα στα 50 της η Αθηνά Μαξίμου! Οι ανέμελες πόζες με μαύρο μπικίνι
Κλέλια Ανδριολάτου: Οι τόπλες φωτογραφίες πάνω σε σκάφος
Μαρία Ναυπλιώτου: Ποζάρει με μπικίνι και οι αναλογίες της κόβουν την ανάσα
Αίγινα: ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου της άτυχης γυναίκας
Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Αποστολή του STAR στην Αίγινα / Ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων (Άννα Λίτινα)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τις τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν στο Kέντρο Yγείας της Αίγινας έφερε στο φως ο θάνατος μiας γυναίκας που ξεψύχησε σε παραλία της Αίγινας περιμένοντας το ασθενοφόρο. Η άτυχη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την θάλασσα. Ο ναυαγοσώστης, επί μία ώρα πάλευε να την κρατήσει στην ζωή, οι λουόμενοι καλούσαν για ασθενοφόρο, αλλά η απάντηση που έπαιρναν από το κέντρο υγείας ήταν ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο και οδηγός εκείνη την ώρα. 

Στην παραλία της Αγίας Μαρίνας στην Αίγινα, που γεμίζει από κόσμο καθημερινά, έμελλε να αφήσει την τελευταία της πνοή, η άτυχη γυναίκα που παραθέριζε στο νησί. 

Αίγινα: Γυναίκα πέθανε αβοήθητη - Το ΚΥ δεν είχε οδηγό για ασθενοφόρο

Πέθανε γυναίκα στην Αίγινα περιμένοντας ασθενοφόρο

Αίγινα: Οι δραματικές στιγμές για να κρατήσουν στη ζωή την άτυχη γυναίκα

Ο Κωνσταντίνος, ο ναυαγοσώστης της παραλίας, περιγράφει τον αγώνα που έδινε επί μία ώρα, για να επαναφέρει την γυναίκα στην ζωή. 

«Μετά από περίπου 15 λεπτά, ενώ την είχαμε σε θέση ανάνηψης, η γυναίκα σταμάτησε να έχει σφυγμό. στην πρώτη προσπάθεια η γυναίκα επανήλθε, είχε πάλι σφυγμό μετά από λίγα λεπτά όμως τον ξανά έχασε», είπε. 

Όση ώρα ο ναυαγοσώστης προσπαθούσε να επαναφέρει τη γυναίκα κάνοντάς της ΚΑΡΠΑ, οι υπόλοιποι λουόμενοι τηλεφωνούσαν στο κέντρο υγείας του νησιού, ζητώντας ασθενοφόρο. 

Η γιατρός που εφημέρευε τηλεφώνησε και στους τρεις οδηγούς, όμως κανείς δεν απάντησε...

Αίγινα: Υπήρχε ασθενοφόρο για να καλύψει μόνο τη βραδινή βάρδια 

Στο κέντρο υγείας της Αίγινας υπάρχουν δύο ασθενοφόρα και τρεις οδηγοί. Την περασμένη Παρασκευή στο πρόγραμμα υπήρχε βάρδια μόνο 11 το βράδυ με 7 το πρωί. Οι άλλοι δύο οδηγοί είχαν ρεπό.

Γιατί υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο με οδηγό, μόνο στις 11 το βράδυ και γιατί, αφού υπήρχε μόνο μία βάρδια, οι υπόλοιποι οδηγοί δεν ήταν σε επιφυλακή; Είναι κάποια από τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Γι' αυτόν τον λόγο έχει διαταχθεί ΕΔΕ. 

Αίγινα: Υπήρχε ασθενοφόρο για να καλύψει μόνο τη βραδινή βάρδια 

Το ακόμη πιο τραγικό είναι...ότι η σωρός της άτυχης γυναίκας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας, με το πράσινο φορτηγάκι που ανήκει στο γραφείο τελετών. 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΑΙΓΙΝΑ
 |
ΕΔΕ
 |
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top