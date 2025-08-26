Αίγινα: ΕΔΕ για τις συνθήκες θανάτου της άτυχης γυναίκας

Τις τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν στο Kέντρο Yγείας της Αίγινας έφερε στο φως ο θάνατος μiας γυναίκας που ξεψύχησε σε παραλία της Αίγινας περιμένοντας το ασθενοφόρο. Η άτυχη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την θάλασσα. Ο ναυαγοσώστης, επί μία ώρα πάλευε να την κρατήσει στην ζωή, οι λουόμενοι καλούσαν για ασθενοφόρο, αλλά η απάντηση που έπαιρναν από το κέντρο υγείας ήταν ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο και οδηγός εκείνη την ώρα.

Στην παραλία της Αγίας Μαρίνας στην Αίγινα, που γεμίζει από κόσμο καθημερινά, έμελλε να αφήσει την τελευταία της πνοή, η άτυχη γυναίκα που παραθέριζε στο νησί.

Αίγινα: Οι δραματικές στιγμές για να κρατήσουν στη ζωή την άτυχη γυναίκα

Ο Κωνσταντίνος, ο ναυαγοσώστης της παραλίας, περιγράφει τον αγώνα που έδινε επί μία ώρα, για να επαναφέρει την γυναίκα στην ζωή.

«Μετά από περίπου 15 λεπτά, ενώ την είχαμε σε θέση ανάνηψης, η γυναίκα σταμάτησε να έχει σφυγμό. στην πρώτη προσπάθεια η γυναίκα επανήλθε, είχε πάλι σφυγμό μετά από λίγα λεπτά όμως τον ξανά έχασε», είπε.

Όση ώρα ο ναυαγοσώστης προσπαθούσε να επαναφέρει τη γυναίκα κάνοντάς της ΚΑΡΠΑ, οι υπόλοιποι λουόμενοι τηλεφωνούσαν στο κέντρο υγείας του νησιού, ζητώντας ασθενοφόρο.

Η γιατρός που εφημέρευε τηλεφώνησε και στους τρεις οδηγούς, όμως κανείς δεν απάντησε...

Αίγινα: Υπήρχε ασθενοφόρο για να καλύψει μόνο τη βραδινή βάρδια

Στο κέντρο υγείας της Αίγινας υπάρχουν δύο ασθενοφόρα και τρεις οδηγοί. Την περασμένη Παρασκευή στο πρόγραμμα υπήρχε βάρδια μόνο 11 το βράδυ με 7 το πρωί. Οι άλλοι δύο οδηγοί είχαν ρεπό.

Γιατί υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο με οδηγό, μόνο στις 11 το βράδυ και γιατί, αφού υπήρχε μόνο μία βάρδια, οι υπόλοιποι οδηγοί δεν ήταν σε επιφυλακή; Είναι κάποια από τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Γι' αυτόν τον λόγο έχει διαταχθεί ΕΔΕ.

Το ακόμη πιο τραγικό είναι...ότι η σωρός της άτυχης γυναίκας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας, με το πράσινο φορτηγάκι που ανήκει στο γραφείο τελετών.



